“Justicia a medias”: tras cinco años del cuádruple crimen en PJC, habla la madre de Haylee Acevedo Yunis

Este viernes se cumplen cinco años del brutal cuádruple crimen, perpetrado con más de un centenar de disparos frente a un local de eventos ubicado en el barrio San Antonio, de Pedro Juan Caballero. El hecho se registró en la madrugada del sábado 9 de octubre de 2021.

Una de las víctimas del atentado fue Haylee Carolina Acevedo Yunis (21), hija del entonces gobernador de Amambay y actual intendente reelecto de esta ciudad, Ronald Acevedo (PLRA). La joven y otras dos amigas acompañaban a Osmar Vicente Álvarez Grance, alias “Bebeto”, el objetivo de los sicarios.

“Justicia a medias”, según la madre

En agosto de este año fueron condenados los sicarios Julio César Centurión Cantaluppi y Diego Alexi Vázquez Martínez (alias Burro’i) a 30 años de cárcel, más 10 como medida de seguridad, además de Derlis Javier López Arce, quien ofició de “campana”, a 23 años de cárcel, más 6 como medida de seguridad.

La concejal de Pedro Juan Caballero, Carolina Yunis de Acevedo (PLRA), madre de Haylee, admitió que, con la reciente condena de tres partícipes del cuádruple crimen en el que murió su hija, se logró una justicia a medias, teniendo en cuenta que uno sigue prófugo y los autores intelectuales no fueron sancionados.

Yunis indicó que, con la condena, “podemos dejar descansar en paz a mi hija”, pero admitió que espera que el último supuesto sicario, Edison Ramón Vargas Armoa (alias Mechi), quien permanece prófugo, sea capturado.

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Asimismo, manifestó que desea que los investigadores hagan su trabajo para identificar a los mandantes del cuádruple crimen, capturarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

La mención a “Aguacate” y Alexandre Gomes

Carolina Yunis de Acevedo expresó que, tras el cuádruple crimen, se tuvo la información de que el supuesto organizador del atentado fue Marcio Ariel Sánchez, alias “Aguacate”, acribillado por sicarios en junio de 2023.

“Aguacate” negó la autoría del crimen y habría dicho que “saltaron su autoridad” con aquel atentado, a juzgar por lo que se mencionó en una reunión en la que participaron el extinto exfiscal Marcelo Pecci, el extinto exintendente de PJC José C. Acevedo, el hijo de “Lalo”, Alexandre Gomes (actualmente preso) y la propia Yunis, según sus manifestaciones.

Yunis señaló que, en aquel entonces, Gomes mencionó que ayudaría a identificar a los mandantes. En ese sentido, expresó que “espero que algún día hable Alexandre Gomes”, ya que él tendría información cierta sobre los autores intelectuales del atentado.

Finalmente, Carolina Yunis dijo que su familia trata de encontrar la forma de vivir en ausencia de su hija. “Me apoyo en mi familia, en mis dos hijas y el recuerdo de Haylee está ahí, está siempre presente”, expresó.

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El brutal atentado

El sábado 9 de octubre de 2021 ocurrió el atentado a la salida de una fiesta en un local de eventos, que dejó cuatro muertos: Osmar Vicente Álvarez Grance (alias Bebeto), quien se presume que era el objetivo principal.

Resultaron víctimas colaterales las estudiantes brasileñas Kaline Reinoso de Oliveira (22), Rhannye Jamilly Borges de Oliveira (19) y Haylee Carolina Acevedo Yunis (19), quienes acompañaban a “Bebeto” en una fiesta.