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12 de octubre de 2026 a la - 14:38

Artritis reumatoidea y la importancia de su detección precoz

La artritis reumatoide se suele manifestar primero por la inflamación de las articulaciones de los dedos de la mano.
La artritis reumatoide se suele manifestar primero por la inflamación de las articulaciones de los dedos de la mano.Christin Klose

Cada 12 de octubre se recuerda el Día Mundial de la Artritis para concienciar sobre las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Por esta fecha, desde el Hospital de Clínicas recuerdan la importancia de una detección precoz y tratamiento oportuno.

Por ABC Color
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Hoy, día en el que se busca concienciar sobre las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, la Dra. Nelly Colman, coordinadora de las actividades por el Mes de las Enfermedades Reumáticas del Departamento de Reumatología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA), precisó que es clave acudir a una consulta médica ante las primeras señales de alerta.

Al respecto, la especialista explicó que la artritis se caracteriza por una inflamación articular, pero también puede afectar a otros órganos. Asimismo, se manifiesta por dolor articular continuo, más intenso por las mañanas y se acompaña de hinchazón que suele afectar manos, muñecas, codos, hombros, rodillas y pies.

“Siendo la artritis reumatoide la más frecuente al afectar entre el 1 % y 2% de la población, puede aparecer a cualquier edad, incluso recién nacidos, niños y jóvenes, es más frecuente entre los 40 y 60 años”, detalla.

Asimismo, la profesional advirtió que son “patologías de curso agresivo” que, si no se tratan a tiempo, provocan la destrucción de la articulación y deformidades severas que conducen a la incapacidad física.

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El diagnostico precoz

De igual manera, remarcó que un diagnóstico precoz “transforma por completo el pronóstico”, permitiendo a los pacientes llevar una vida normal gracias a los avances terapéuticos actuales, los cuales previenen el daño estructural y preservan la autonomía funcional.

En cuanto a las causas y opciones terapéuticas, la profesional señaló que la enfermedad responde a una predisposición genética combinada con factores ambientales como el tabaquismo o infecciones virales.

También aseguró que en Paraguay hay medicamentos orales hasta complejos tratamientos biológicos y fármacos modificadores de la enfermedad, los cuales deben complementarse con un estilo de vida saludable y control del peso corporal, descartando así la efectividad de “medicinas alternativas”.

Enfermedades reumáticas.
Enfermedades reumáticas.

Para acceder a la atención ambulatoria en el Hospital de Clínicas, la especialista reiteró la importancia de contar con una derivación emitida por un médico clínico o traumatólogo y ante la alta demanda de pacientes, el Departamento de Reumatología otorga prioridad a las citas agendadas con sospecha o diagnóstico confirmado de artritis, garantizando además la asistencia a pacientes internados y evaluaciones de urgencia.

El sistema de agendamiento es vía mensaje de WhatsApp al (0961) 663475 y presencial, acercándose al servicio, en el segundo piso del edificio UPA, de lunes a viernes de 07:00 a 12:00.

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