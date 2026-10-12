Artritis reumatoidea y la importancia de su detección precoz

Hoy, día en el que se busca concienciar sobre las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, la Dra. Nelly Colman, coordinadora de las actividades por el Mes de las Enfermedades Reumáticas del Departamento de Reumatología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCM-UNA), precisó que es clave acudir a una consulta médica ante las primeras señales de alerta.

Al respecto, la especialista explicó que la artritis se caracteriza por una inflamación articular, pero también puede afectar a otros órganos. Asimismo, se manifiesta por dolor articular continuo, más intenso por las mañanas y se acompaña de hinchazón que suele afectar manos, muñecas, codos, hombros, rodillas y pies.

“Siendo la artritis reumatoide la más frecuente al afectar entre el 1 % y 2% de la población, puede aparecer a cualquier edad, incluso recién nacidos, niños y jóvenes, es más frecuente entre los 40 y 60 años”, detalla.

Asimismo, la profesional advirtió que son “patologías de curso agresivo” que, si no se tratan a tiempo, provocan la destrucción de la articulación y deformidades severas que conducen a la incapacidad física.

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El diagnostico precoz

De igual manera, remarcó que un diagnóstico precoz “transforma por completo el pronóstico”, permitiendo a los pacientes llevar una vida normal gracias a los avances terapéuticos actuales, los cuales previenen el daño estructural y preservan la autonomía funcional.

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En cuanto a las causas y opciones terapéuticas, la profesional señaló que la enfermedad responde a una predisposición genética combinada con factores ambientales como el tabaquismo o infecciones virales.

También aseguró que en Paraguay hay medicamentos orales hasta complejos tratamientos biológicos y fármacos modificadores de la enfermedad, los cuales deben complementarse con un estilo de vida saludable y control del peso corporal, descartando así la efectividad de “medicinas alternativas”.

Para acceder a la atención ambulatoria en el Hospital de Clínicas, la especialista reiteró la importancia de contar con una derivación emitida por un médico clínico o traumatólogo y ante la alta demanda de pacientes, el Departamento de Reumatología otorga prioridad a las citas agendadas con sospecha o diagnóstico confirmado de artritis, garantizando además la asistencia a pacientes internados y evaluaciones de urgencia.

El sistema de agendamiento es vía mensaje de WhatsApp al (0961) 663475 y presencial, acercándose al servicio, en el segundo piso del edificio UPA, de lunes a viernes de 07:00 a 12:00.

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