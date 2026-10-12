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12 de octubre de 2026 a la - 15:49

Oportunidad imperdible: el SNPP lanza nuevos cursos de informática gratuitos

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El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) abre una nueva convocatoria para este mes de octubre con tres propuestas del área de informática dirigido a jóvenes a partir de 18 años de edad. Conocé cuales son los cursos y cómo podés inscribirte.

Por Olga Garay
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El Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) habilita una nueva convocatoria de cursos de capacitación en el área de informática en este mes de octubre. Esta propuesta está pensada especialmente para ofrecer herramientas tecnológicas útiles a todos los jóvenes interesados a partir de los 18 años de edad.

En este sentido, la institución habilitó diversas opciones de horarios en la modalidad presencial del curso de Operador de Ofimática se ofrecerá de Lunes a Viernes en dos turnos:

  • Turno mañana: de 08:00 a 12:00 horas.
  • Turno tarde: de 17:00 a 21:00 horas.

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Asimismo, dentro de esta misma área tecnológica, se encuentra el curso especializado de Planilla Electrónica Excel Avanzado, el cual se dictará en el turno tarde, los días lunes, miércoles y viernes en el horario de 14:00 a 17:00 horas.

Ambas opciones formativas se llevarán a cabo en la Sede Central del SNPP ubicada en Asunción, específicamente sobre la Av. Molas López N° 480 casi Aviadores del Chaco.

Inscripciones abiertas

Con esta iniciativa buscan capacitar a los participantes de una forma práctica, brindándoles competencias reales que faciliten su rápida y exitosa incursión en el mercado laboral.

La inscripción de forma digital se realiza ingresando directamente a la página web oficial del SNPP en www.snpp.edu.py, o bien escaneando los códigos QR que la institución ha compartido a través de sus redes sociales oficiales.

SNPP lanza nuevos cursos de informática gratuitos
SNPP anunció cursos gratuitos de ofimática y Excel, disponibles en modalidad presencial.

La convocatoria está dirigida en esta ocasión de manera prioritaria a todos los residentes de la capital y el área metropolitana.

Cabe resaltar, que al momento de ingresar al sistema identidad los cupos figuran como agotados, no debes preocuparte: podés acercarte de manera presencial directamente al SNPP para gestionar tu inscripción o comunicate al número telefónico (0981) 200 015.