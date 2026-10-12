Pilar celebra 247 años de historia y rinde homenaje a su santa patrona

Unas 15.000 personas recibieron la medianoche en la Plaza de los Héroes, mientras la jornada central contempla procesiones, misas, actos oficiales y un festival musical, en medio de una importante afluencia de turistas que dinamiza la economía local.

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La ciudad de Pilar celebra este lunes sus 247 años de fundación, en coincidencia con la festividad de su santa patrona, la Virgen Nuestra Señora del Pilar, con una agenda de actividades religiosas, culturales y oficiales que reúne a pobladores y visitantes.

La ciudad fue fundada el 12 de octubre de 1779 por Pedro Melo de Portugal y Villena. Como cada año, la fecha convoca a la comunidad para recordar sus orígenes y renovar la devoción a la Virgen del Pilar.

Los festejos comenzaron con un multitudinario festival en la Plaza de los Héroes, donde unas 15.000 personas se congregaron para recibir la medianoche y dar la bienvenida al aniversario de la capital departamental.

Para este lunes está prevista una intensa agenda religiosa. A las 6:00 se realizará el rosario de la aurora en la Gobernación de Ñeembucú, seguido de la procesión de la imagen de la Virgen hasta la Basílica Menor. A las 7:00 se oficiará la misa de la aurora, especialmente dedicada a los trabajadores, bajo la coordinación de los cuatro barrios de la parroquia.

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A las 9:00 se celebrará la misa por los enfermos, organizada por agentes de la Pastoral de Enfermos, la Renovación Carismática y el Grupo San Pío.

La actividad central de la festividad religiosa tendrá lugar a las 17:00, con la solemne procesión de la imagen de la Virgen por las principales calles de Pilar. El recorrido abarcará las calles General Caballero, 14 de Mayo, Mariscal López, Roberto Cabañas, Teniente René Ríos y Mariscal Estigarribia, para culminar en la Basílica Menor.

Posteriormente, monseñor Osmar López Benítez, obispo de la Diócesis de San Juan Bautista de las Misiones, presidirá la celebración eucarística.

Festival popular

La jornada culminará con un festival popular desde las 20:00 en la Plaza de los Héroes, con la actuación del grupo Tierra Adentro, grupo Impacto, 11 grados cierra el cantante Daniel Cardozo, ex vocalista del grupo argentino Los Charros. Los organizadores esperan nuevamente una concurrencia de entre 15.000 y 20.000 personas.

Turismo y movimiento económico

Durante los últimos días, Pilar recibió a numerosos visitantes atraídos por las actividades organizadas por el aniversario fundacional.

Entre ellas se destacó el 29.º Torneo Internacional de Pesca, organizado por la Asociación Pilarense de Pesca Deportiva (APPD), que convocó a competidores nacionales y extranjeros, principalmente de Argentina, Brasil y Uruguay.

También se desarrolló el tradicional motopaseo, que reunió a aficionados y motocicletas de distintas cilindradas, además de la quinta Feria Nacional del Libro y otras propuestas culturales.

La concentración de visitantes generó mayor movimiento en comercios y servicios, contribuyendo a dinamizar la economía local durante las celebraciones.

Inauguración del sistema 911

La agenda oficial contempla igualmente la inauguración del sistema de seguridad 911, con cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad.

El acto está previsto para las 8:00 en la Dirección de Policía de Ñeembucú, con la presencia del vicepresidente de la República, Pedro Alliana y del ministro del Interior, Enrique Riera.

A las 10:00 se realizará un acto frente al busto de Pedro Melo de Portugal y Villena, fundador de la ciudad.

De esta manera, Pilar conmemora un nuevo aniversario de su fundación y celebra a su santa patrona con actividades que reúnen tradición, religiosidad, cultura y propuestas recreativas.