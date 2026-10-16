Alerta por temporada de alacranes: ¿los insecticidas sirven para eliminarlos?

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) confirmó 786 casos de picaduras de alacranes en lo que va del 2026 y proyecta que la cifra podría llegar a 1.000 al cierre del año. Ante la temporada alta, las autoridades recomiendan reforzar las medidas de prevención en los hogares y acudir a un centro de salud ante cualquier picadura.

El director de Zoonosis del Ministerio de Salud, Édgar Sanabria, explicó que el periodo de mayor actividad de estos arácnidos se extiende entre la primavera y el verano.

Ante este escenario, el especialista señaló que la principal medida preventiva consiste en impedir que los alacranes ingresen a las casas.

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¿Cómo evitar que los alacranes ingresen a la casa?

Una de las principales recomendaciones de Salud es colocar tela tipo mosquitero en las rejillas de desagüe o utilizar mallas que puedan abrirse y cerrarse, a fin de reducir las posibilidades de ingreso de estos animales.

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Otra medida consiste en instalar burletes en las puertas para cubrir el espacio que queda entre la parte inferior de la puerta y el piso. De esta manera, se busca bloquear uno de los posibles puntos de entrada a la vivienda.

Sanabria también recomendó revisar los zapatos antes de utilizarlos, incluso cuando se trata de calzados de uso habitual. La precaución es importante porque los alacranes pueden refugiarse en su interior y picar cuando una persona se los pone.

El director de Zoonosis relató que recientemente se reportó el caso de un niño que estaba por ponerse sus zapatos para salir a jugar fútbol cuando fue picado por uno de estos arácnidos.

¿Dónde suelen esconderse los alacranes?

Los alacranes suelen refugiarse en lugares oscuros y húmedos. Entre los sitios que requieren mayor atención se encuentran las rejillas de los baños, las cocinas y los desagües.

También pueden encontrarse en zonas con escombros, hojarasca y acumulación de madera, por lo que se recomienda mantener limpios y ordenados los patios y otros espacios de la vivienda.

Sanabria señaló que aunque estos animales tienen hábitos principalmente nocturnos, los registros de picaduras muestran que los accidentes pueden ocurrir en cualquier momento del día.

¿Los insecticidas sirven para eliminar los alacranes?

El uso de insecticidas puede ayudar a reducir la presencia de alacranes en el hogar, pero no garantiza que estos arácnidos desaparezcan ni que se eviten las picaduras, advirtió el director de Zoonosis del Ministerio de Salud.

Según explicó, para que el producto tenga efecto sobre el alacrán, debe entrar en contacto directo con el animal. Sanabria señaló que estos arácnidos pueden detectar los insecticidas y refugiarse en escondites mientras el producto actúa, para luego volver a circular por la zona una vez que pasa su efecto.

“El insecticida va a ayudar a eliminar sus alimentos porque se alimentan de insectos, principalmente cucarachas. Si eliminamos la comida, probablemente no permanezcan mucho tiempo en ese lugar”, explicó.

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Insecticida y la falsa sensación de seguridad

En ese sentido, Sanabria insistió en que el uso de estos productos debe considerarse una medida complementaria y no una garantía de protección.

Advirtió que confiar exclusivamente en los insecticidas puede generar una falsa sensación de seguridad y hacer que las personas bajen la guardia ante el riesgo de picaduras.

Por ello, insistió en mantener las medidas preventivas en las viviendas, como cubrir las rejillas, sellar los espacios debajo de las puertas y revisar el calzado antes de utilizarlo.

“El insecticida es un complemento, pero que no sea una falsa seguridad y dejarlo creyendo que ya no hay posibilidad de ser picados”, declaró.

¿Cómo reconocer a un alacrán venenoso?

Según Sanabria, los ejemplares venenosos o considerados de importancia médica suelen tener una coloración rubia o amarillenta, además de pinzas delgadas y largas.

El especialista también explicó que los alacranes negros pueden provocar picaduras muy dolorosas, aunque, de acuerdo con sus declaraciones, no suelen generar cuadros graves como los asociados a los ejemplares de importancia médica.

¿Qué hacer ante una picadura de alacrán?

Sanabria indicó que toda persona que sufra una picadura debe acudir a un centro de salud cercano para que un profesional evalúe su situación y determine si necesita un antídoto.

Mientras se busca atención médica, se puede aplicar hielo para aliviar el dolor. Sin embargo, el especialista advirtió que no se debe cortar la zona afectada ni aplicar alcohol o ajo sobre la herida.

La consulta médica es especialmente importante para los niños, las embarazadas y los adultos mayores, considerados grupos de mayor riesgo. No obstante, la recomendación de acudir a un servicio de salud se aplica a cualquier persona que haya sufrido una picadura, conforme a Sanabria.

Antídoto contra el alacrán

De acuerdo con Sanabria, el historial de casos del país indica que aproximadamente el 2% de las personas picadas por alacranes requiere la administración de un antídoto.

El director de Zoonosis señaló que este medicamento está disponible en el sistema de salud pública. Aclaró que la decisión de utilizarlo corresponde al personal médico, que debe evaluar al paciente y determinar el tratamiento indicado.