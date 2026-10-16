En Tupãrenda celebrarán este domingo el Día de la Mater con cuatro misas

La jornada también conmemorará los 45 años de la bendición del santuario, ubicado sobre la ruta PY02, a la altura del kilómetro 37 de Ypacaraí.

Bajo el lema “Con María, Reina de Tupãrenda, latiendo en el corazón de América”, se espera la llegada de miles de peregrinos de distintos puntos del país para honrar a la Virgen María, bajo la advocación de Madre Tres Veces Admirable de Schoenstatt.

Como parte de las actividades previas, este sábado 17 de octubre se celebrará la misa a las 19:00. Luego, a las 20:00, tendrá lugar la serenata denominada “45 años latiendo en el corazón de América”, en la explanada de la Iglesia Santa María de la Trinidad.

La festividad recuerda también la primera Alianza de Amor con la Virgen María, celebrada el 18 de octubre de 1914 en Alemania, que marcó el inicio del Movimiento Apostólico de Schoenstatt. En Paraguay, el santuario filial de Tupãrenda fue bendecido justamente el 18 de octubre de 1981.

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Horarios de las misas del 18 de octubre

La primera celebración será a las 9:00, presidida por monseñor Claudio Giménez, obispo emérito de Caacupé, con una oración especial por el trabajo. A esta misa acuden cada año miles de misioneros y misioneras de la Campaña del Rosario de la Virgen de Schoenstatt.

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A las 11:30, monseñor Joaquín Robledo, obispo de San Lorenzo, presidirá la misa dedicada a la juventud, en el interior de la Iglesia Santa María de la Trinidad.

La tercera Eucaristía será a las 16:00, presidida por monseñor Vincenzo Turturro, nuncio apostólico en Paraguay. La intención será por los adultos mayores, los enfermos y las personas que los cuidan, con una oración especial por la salud.

Finalmente, a las 20:00, el padre Óscar Iván Saldívar, rector del Santuario de Tupãrenda, presidirá la misa por la familia.

Al término de cada celebración, los peregrinos caminarán hasta el santuario para renovar su Alianza de Amor con la Virgen María.

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