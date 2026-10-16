Festival “Suena Pedro Juan Caballero”: la tercera parada de Sonidos de la Tierra

Una gran expectativa se genera en la capital de Amambay, de cara al evento denominado “Suena Pedro Juan Caballero”, a realizarse el próximo sábado 17 de octubre, desde las 18:00, en el marco de la Ruta de Festivales 2026 Suena Paraguay, de Sonidos de la Tierra.

El megaconcierto previsto, será el tercer evento o la tercera parada, en el marco de la Ruta de Festivales 2026 de Sonidos de la Tierra, cuya serie inició en Ñemby en el mes de julio y prosiguió en Caaguazú, en agosto pasado.

Mariela Cuevas, directora ejecutiva del programa social Sonidos de la Tierra, dirigido por el maestro Luis Szarán, valoró el evento como “una oportunidad para que el país escuche lo lindo de Pedro Juan y una forma de rendir tributo a esta ciudad por su aniversario que se aproxima”.

Cerca de 400 músicos

La directora ejecutiva de Sonidos de la Tierra, dijo que el festival reunirá a cerca de 400 músicos entre niños y jóvenes de todo el país que integrarán la megaorquesta en un espectáculo que será vibrante y emocionante para todos.

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Cabe remarcar que el festival Suena Pedro Juan Caballero, a realizarse en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Municipal (Cadem), será de acceso libre y gratuito para todo el público que podrá disfrutar de un espectáculo único protagonizado por talentosos niños y jóvenes de distintos puntos del país.