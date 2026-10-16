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16 de octubre de 2026 - 20:10

Sonidos de la Tierra en PJC: feria, cuidado ambiental y un megaconcierto

Imagen de referencia de una feria organizada por Sonidos de la Tierra.
Imagen de referencia de una feria organizada por Sonidos de la Tierra.Sonidos de la Tierra

La ciudad de Pedro Juan Caballero recibirá este sábado a 350 músicos que integran la megaorquesta de Sonidos de la Tierra; también habrá feria y plantación de árboles.

Por Eder Rivas
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Un ensamble de 350 músicos, integrantes de Sonidos de la Tierra, dirigido por el maestro Luis Szarán, tocarán al unísono durante 90 minutos, este sábado 17 de octubre, en el marco de la tercera parada de la Ruta de Festivales de la Organización, denominada Suena Pedro Juan Caballero.

El megaconcierto tendrá lugar en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Municipal (Cadem-ex Diben), de esta capital departamental, a partir de las 18:00 y será de acceso libre y gratuito, según anunciaron los responsables.

Mega Concierto realizado en el marco de la Ruta de Festivales "Suena Paraguay", de Sonidos de la Tierra.
Mega Concierto realizado en el marco de la Ruta de Festivales "Suena Paraguay", de Sonidos de la Tierra.

Feria gastronómica, de artesanía y otras actividades

Según Lilian Molinas, coordinadora de la Ruta de Festivales Suena Paraguay, el emprendedurismo, la conciencia ambiental y el aspecto turístico, también formarán parte de la jornada de actividades de este sábado en la capital de Amambay.

“Tendremos una feria gastronómica y de artesanía a cargo de 10 emprendedores locales; además, representantes de las delegaciones participantes, plantarán 13 árboles nativos en el predio del Cadem”, expresó Molinas.

Lea más: Festival “Suena Pedro Juan Caballero”: la tercera parada de Sonidos de la Tierra

Los integrantes de las 13 delegaciones de Sonidos de la Tierra, también tienen previsto realizar un circuito turístico con un recorrido por importantes puntos de la ciudad de Pedro Juan Caballero, según la vocera de la Organización.