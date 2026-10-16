Sonidos de la Tierra en PJC: feria, cuidado ambiental y un megaconcierto

Un ensamble de 350 músicos, integrantes de Sonidos de la Tierra, dirigido por el maestro Luis Szarán, tocarán al unísono durante 90 minutos, este sábado 17 de octubre, en el marco de la tercera parada de la Ruta de Festivales de la Organización, denominada Suena Pedro Juan Caballero.

El megaconcierto tendrá lugar en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo Municipal (Cadem-ex Diben), de esta capital departamental, a partir de las 18:00 y será de acceso libre y gratuito, según anunciaron los responsables.

Feria gastronómica, de artesanía y otras actividades

Según Lilian Molinas, coordinadora de la Ruta de Festivales Suena Paraguay, el emprendedurismo, la conciencia ambiental y el aspecto turístico, también formarán parte de la jornada de actividades de este sábado en la capital de Amambay.

“Tendremos una feria gastronómica y de artesanía a cargo de 10 emprendedores locales; además, representantes de las delegaciones participantes, plantarán 13 árboles nativos en el predio del Cadem”, expresó Molinas.

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Los integrantes de las 13 delegaciones de Sonidos de la Tierra, también tienen previsto realizar un circuito turístico con un recorrido por importantes puntos de la ciudad de Pedro Juan Caballero, según la vocera de la Organización.