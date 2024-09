Debe declarar padre denunciado por abuso

Este miércoles a las 09:00 debe presentarse ante el Ministerio Público el padre de la adolescente de 15 años, que fue denunciado ayer por abuso sexual contra la menor de edad, confirmó el fiscal Christian Roig. El hombre está detenido.

El caso surgió ayer en horas de la mañana cuando la adolescente, en compañía de su profesora del colegio, se presentó en la Fiscalía de San Lorenzo para denunciar a su padre biológico por abuso sexual ocurrido en más de una ocasión.

La menor contó ante las autoridades que fue abusada en su casa y también en una construcción que está en la zona, donde dijo que había un colchón. Las autoridades intervinieron el lugar y encontraron el colchón, además de prendas de vestir que pertenecerían al hombre.

La adolescente dijo que no le contó nada a su madre y, según el fiscal, por la reacción de la mujer que estuvo ayer en la Fiscalía, aparentemente no sabía nada. Por el momento, no tienen detalles de la composición familiar. Solamente se sabe que el hombre trabaja como vendedor ambulante, dijo el agente a ABC Cardinal.