Amenazas contra familia de menor raptada y abusada

Familiares de la menor que denunció haber sido raptada y abusada durante tres días en un hotel de la ciudad de Curuguaty, departamento de Canindeyú, y que pertenece a la asistente fiscal Otilia Rodas, hija del intendente local actual, Juan Carlos Rodas (ANR), y esposa del candidato a intendente ganador, Nelson Martínez (ANR), señalaron que no darán a conocer el paradero de la joven por temor a represalias.

Desde que se presentó la denuncia ante el Ministerio Público, tanto la familia como la joven habrían recibido ya varias amenazas. Llamativamente, el fiscal Jorge David Romero, quien debería investigar el caso, lo caratuló como una estafa. Luego de que la denuncia tomara estado público en la víspera, la Policía decidió movilizarse y llegó hasta la vivienda de la familia para verificar el “mensaje” que dejaron desconocidos en la puerta de la casa. Esta mañana, dos agentes de la Sección de Investigación de Delitos de Curuguaty llegaron a la vivienda para conversar con los familiares y la víctima, pero los familiares no divulgan el paradero de la menor, quien se encuentra shockeada, dijeron.

La madre aseguró a este diario que el fiscal Romero volvió a mentirle “porque me dijo que me vaya junto a él hasta el hospital para ir a mi casa porque no conocía el camino, me fui y no estaba, me volvió a mentir porque ahora recién se interesa, después de que la prensa publicara están todos apurados", refirió la mujer quien explicó que tiene que atender a otro familiar enfermo. “Ya no confío en este fiscal”, finalizó.