Director niega que traten de proteger a pastor

Roberto Libardi, director de la Escuela Presbiteriana Emanuel, de San Antonio, confirmó que esta mañana ya fue separado el pastor señalado como el responsable de abusar de un niño que es su alumno en la clase de educación cristiana.

En contacto con radio ABC Cardinal, el responsable de la institución ahora inmersa en un escándalo negó que en un primer momento se haya tratado de apañar la actitud del religioso. “Tenemos nuestros informes en la Codeni; ahí se hicieron los recaudos, ahí está el informe”, manifestó.

Mencionó que Ana María Martínez, consejera de la Niñez y la Adolescencia, fue quien intervino; sin embargo, no se dio aviso a la Fiscalía de manera inmediata. “La doctora Ana María labró acta con presencia de los padres; nosotros como institución somos los más interesados en que esto se esclarezca”, garantizó. Con respecto a la denuncia de que se intenta sacar al niño de la institución, por considerarlo “problemático”, aseguró que “el chico no acude porque los padres le iban a llevar junto a un psicólogo del Hospital Acosta Ñu por recomendación de la doctora Ana María”.

Al consultársele sobre si ya al menos habló con el pastor docente denunciado, mencionó que “llegamos a hablar e inclusive estuvo en la reunión con Codeni”, aunque no dio detalle alguno de la conversación. “Fue separado porque nosotros también estamos sujetos a lo que el MEC disponga”, reafirmó. Al insistírsele sobre la actitud de las autoridades de la institución educativa, quienes no acercaron denuncia alguna a la Fiscalía, el director manifestó: “La postura nuestra es que estamos sujetos a la ley; no soy nadie para patear la ley”.

Sobre la convocatoria a una reunión para la fecha, en la cual supuestamente se analizaría la expulsión del niño, negó tal preparativo. “Anoche me mostraron que se convocó a reunión, pero eso no es cierto, es mentira”, expresó. Garantizó que el alumno continuará en la escuela y podrá volver a clases cuando la familia disponga. “El chico no tiene la culpa, tiene derecho como cualquier otro alumno de estudiar en cualquier institución, más aún en esta, donde entró desde el jardín”, manifestó.