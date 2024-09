Niña embarazada: inician auditoría a fiscal

El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, se refirió al caso de la niña de 10 años que está con casi cinco meses de embarazo, aparentemente luego de ser abusada por su propio padrastro. El caso saltó a la luz la semana pasada, luego de que la menor acudiera a un hospital para someterse a un chequeo por el crecimiento de su vientre.

Con el correr de las horas se descubrió que en realidad en enero del año pasado la propia madre de la niña denunció al mismo hombre por manosear a su hija. El caso quedó en la nada, debido a que luego la mujer señaló que todo fue un “malentendido” y la Fiscalía determinó que no había elementos para continuar la investigación.

El fiscal José Morínigo pidió al juzgado desestimar la causa en base a un informe victimológico según el cual “no se encuentran indicadores significativos del supuesto hecho punible, por lo que no se hallan secuelas psicológicas significativas (sic)”. De esta manera, se cuestionó que el Ministerio Público no haya hecho nada hasta que finalmente, un año después, la niña aparece con cinco meses de embarazo, lo que hace presumir que la misma fue sometida en más de una ocasión.

Inicialmente, el fiscal general del Estado intentó defender la actuación del fiscal Morínigo, al señalar que “hay que reconocer que el fiscal hizo lo que lógicamente pudo hacer: le escuchó a la mamá y, no contento con eso mandó realizar un estudio psicológico, victimológico de la niña y no apareció nada en ese momento”.

Pese a tomar una postura favorable al agente, posteriormente señaló que “no quiero defender el trabajo del fiscal”. Seguidamente, insistió en que “una cuestión es no hacer nada y otra es haber hecho y que en todo caso el profesional (el psicólogo) que atendió a la menor no encontrara ningún elemento”. Recordó que la misma madre se retractó y aseguró que no hubo manoseo a su hija. La mujer incluso había señalado que todo se trató de un “chisme malintencionado”.

Díaz Verón garantizó, sin embargo, que el Ministerio Público tomará medidas si se descubre alguna negligencia por parte de los investigadores. “Se ha iniciado una auditoría, una investigación interna para ver si el trabajo hecho por el fiscal anterior se realizó en forma”, refirió.

Insistió en cuanto a que, si se descubre algún error en la actuación fiscal, “asumimos la responsabilidad institucional y seguramente habrá una responsabilidad personal”. El titular del Ministerio Público garantizó que se pondrá todo el esfuerzo para dar con el responsable de este caso de abuso. En este caso, el principal sospechoso es Gilberto Benítez, padrastro de la víctima, quien continúa prófugo desde la semana pasada. “Imposible va a ser reparar el daño, pero nosotros vamos a buscar a los responsables”, aseveró.