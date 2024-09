Ascenso será “premio” para policías del 31-M

“Se le quiere blanquear a un montón de gente y, como si fuera poco, quiere terminar premiándole con el ascenso a gente que probablemente estuvo involucrada en esto”, manifestó el senador Enrique Salyn Buzarquis sobre los pedidos de ascensos a policías que fueron investigados en torno al ataque a la sede del PLRA la noche que fue asesinado Rodrigo Quintana. “Hasta ahora no avanzó nada la investigación”, lamentó.

El parlamentario consideró que “hay un silencio cómplice” entre los policías para ocultar quién dio la orden de ingresar al PLRA, por lo que ayer la mayoría de sus colegas y él se opusieron a aprobar el ascenso que fue tratado en el Senado. Asimismo, aseguró que todos los que tienen vinculación directa o indirecta en ese lamentable hecho deben pasar a retiro.

Lea más: Plantean derogar ascenso a policías involucrados en el 31M

En otro momento, comentó que en estos días fue a hablar con él el comisario Amado Cantero, quien en su momento fue señalado como el que dio la orden de entrar a la sede del partido, según las declaraciones de suboficial Gustavo Florentín.

“Hace unos días se acercó a mi oficina Amado Cantero a decirme que él no tenía nada que ver. Entonces le dije: 'Si vos no tenés nada que ver, empiecen a cantar, a hablar, dejen de guardar silencio, colaboren con la Justicia, con la investigación'. Porque a mí no me van a sacar que el supuesto autor material actuó solo de oficio, ahí hay un orden jerárquico, empezando por el presidente de la República, el ministro, comandante de la Policía”, detalló en contacto con ABC Cardinal.

Lea más: El Senado aprobó el ascenso de 6 policías y postergó a 14

Luego de un caldeado debate, el Senado aprobó ayer el ascenso de seis oficiales de la Policía Nacional y postergó a otros 14 que estaban en la lista remitida por el Poder Ejecutivo.

Los uniformados que no ascendieron serán convocados a una sesión extraordinaria de la comisión de Asuntos Constitucionales el próximo martes, para analizar caso por caso. Cabe destacar que no todos ellos están involucrados con el operativo del 31-M.