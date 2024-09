Buzarquis chicanea y traba audiencia por novena vez

El liberal dijo que la magistrada fue recusada porque cuenta con antecedentes en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por una cuestión judicial de un caso en Ciudad del Este que involucra al presidente del PLRA, Efraín Alegre, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color.

“La justicia está manejada por el Gobierno, como el caso de Rodrigo Quintana, que no avanza”, alertó el político y dijo que el caso abierto en su contra ya es “el límite”. Afirma que no hay lesión de confianza “si no se hizo ningún pago, no hay una licitación, no hay un recibo, no hay una orden de pago, pero por orden superior, si hay un Buzarquis, (el proceso) tiene que continuar”.

La fiscala Victoria Acuña imputó a Buzarquis por un supuesto perjuicio al Estado paraguayo de US$ 600.000 al firmar un convenio con la empresa italiana ANAS para estudios de suelos en el Chaco y el departamento de Ñeembucú. El convenio, de 2012, era innecesario porque el estudio ya había sido realizado con anterioridad.

De este caso derivó otra imputación en contra de Buzarquis, por la presentación de un reposo médico presuntamente falso con el que logró burlar uno de los intentos de audiencia. También su médico, Hernán Codas Jacquet, está procesado.