Rechazan acusaciones de ONU

Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU había denunciado el pasado lunes 11 de mayo al gobierno de nuestro país por no cumplir con su responsabilidad de actuar con la debida diligencia en el caso de la niña de 10 años que quedó embarazada, tras ser presuntamente violada por su padrastro, a la que no se permitió abortar.

Este miércoles, la Cancillería emitió un comunicado refiriendo las gestiones realizadas por las autoridades en torno al caso y asegurando que esta denuncia de las Naciones Unidas fue realizada “sin haber mediado solicitud alguna de información previa al Estado”.

La cartera recuerda que la menor embarazada se encuentra bajo estricto cuidado médico mediante la conformación de una Junta Médica multidisciplinaria.

En cuanto a la investigación de los hechos, señala que el Ministerio Público dispuso inmediatamente la detención y apresamiento del padrastro, sospechoso de cometer el delito, quien actualmente se halla a disposición de la justicia en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

Finalmente, invitan a expertos de las Naciones Unidas a “a conocer in situ el caso y las medidas implementadas por el Estado, en consonancia con el 'Standing Invitation' que el Paraguay mantiene desde el año 2003”.