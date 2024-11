Padres de niña supuestamente abusada por un profesor en su escuela exigen pena máxima

Los padres de una menor exigen pena máxima para un ex profesor quien, según los hechos a mediados del año pasado y bajo engaños, a la hora del recreo supuestamente introdujo a un aula a una niña de 8 años para manosearla. El caso sigue en curso a la fecha.

“A mi hija le sacaron su inocencia, pido justicia por ella”, dijo la madre de la menor. Agregó que se confiaron porque la niña iba a su escuela y estaba en un espacio seguro, sin embargo, el abuso ocurrió dentro de la propia institución. “Mucha gente no nos apoya, pero esto no se puede perdonar”, indicó.

La niña, quien actualmente tiene 9 años de edad, está bajo tratamiento psicológico y presenta las secuelas de haber atravesado una situación de fuerte estrés, ya que también estaba bajo amenaza de parte del profesor, explicó.

“Ella fue advertida de no contar nada a sus padres y en un momento dado no aguantó y escribió lo que pasaba en varias notas, lo que reveló el hecho,” señaló el abogado de la causa, Miguel Ángel Martínez, quien enfatizó que el caso posee todos los elementos para recibir una pena ejemplar. “Este profesor dijo que no es verdad y que es una acusación falsa, pero no se condicen con el daño que tiene la menor,” agregó.

El juicio sigue

El juicio que se estaba desarrollando hoy fue suspendido porque la defensa planteó excluir el testimonio de la menor tomado en Cámara Gesell, ya que alegaron que no estaban notificados del mismo. El juzgamiento continuará el lunes, donde resolverán si efectivamente dicha prueba, una de las más importantes, tendrá validez o no.

El tribunal de sentencia del caso juzgado está conformado por las magistradas Sirley Romero, Myrian Núñez y Lucía Ibarra.