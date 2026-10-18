El Chaco entra a los Récords Guinness con la carreta más grande del mundo

Este fin de semana, el Chaco paraguayo volvió a hacer historia a nivel internacional, ya que ayer, la carreta de bueyes más grande del mundo ya es oficialmente un Guinness World Record y se encuentra ubicada en el rancho Tucán de Loma Plata, propiedad de Wilbert Sawatzky y su familia.

Según los postulantes, este logro representa un hito sin precedentes tanto para la región Occidental y el país entero, ya que es un homenaje vivo a las raíces del Chaco proyectado con orgullo hacia el mundo.

La iniciativa nació mientras el maestro artesano don Silvio Grance y su hijo fabricaban un lote de 65 carretas tradicionales en su taller de Paso Urunde’y -cerca de Belén- por encargo de Wilbert Sawatzky.

Estas piezas están destinadas a una caravana de 21 días que conmemorará, en junio de 2027, el centenario de la llegada de los primeros colonos menonitas a la Colonia Menno. En medio de ese proceso cobró fuerza la idea de construir una estructura gigantesca como tributo al medio de transporte que desempeñó un papel clave en el desarrollo económico y social del Paraguay.

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Maestría artesanal y dimensiones colosales

Durante dos años se trabajó en la elaboración de cada pieza en el taller. Posteriormente, don Silvio se trasladó junto a un equipo de ocho personas y un camión de gran porte al Rancho Tucán, donde completaron el montaje final en solo 10 días.

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Incluso cabe destacar que la carreta es completamente funcional y tiene una proporción exacta respecto a las dimensiones de un modelo original. A principios de 2026, la familia Sawatzky y un grupo de amigos emprendieron el desafío de postular la obra. En compañía de Nicki Stockl, se iniciaron meses de correspondencia, análisis técnicos, mediciones y actualización de datos que culminaron en la prueba oficial realizada ayer en el rancho Tucán.

A las 14:10 horas, en presencia de especialistas independientes como testigos oficiales, la jueza oficial entregó el veredicto confirmando que la estructura superó ampliamente todos los requisitos exigidos, ya que tras exhaustivas mediciones realizadas por ingenieros capacitados con equipamiento digital calibrado y la verificación de una jueza adjudicadora oficial, las medidas certificadas son: 15,9 metros de longitud, 6,4 metros de ancho y 6,9 metros de altura.

“Este logro representa un hito sin precedentes para la región Occidental y para todo el Paraguay: un homenaje vivo a las raíces del Chaco proyectado con orgullo hacia el mundo”, concluyen los postulantes.

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