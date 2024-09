Denuncian abuso de niño

“Estoy sin dormir, porque tengo otro bebé de dos meses que también me necesita”, comenzó diciendo la mujer en conversación con el programa La Primera Mañana de Radio ABC Cardinal. Entre sollozos, la madre comentó que el mayor de sus hijos, un niño de apenas 5 años, fue abusado sexualmente por un sexagenario que vive en las inmediaciones de su casa.

La mujer se enteró de la situación en horas de la noche del domingo, cuando el pequeño le contó lo que había sucedido. Como primera medida, llamó al 911, desde donde la derivaron con agentes de la comisaría de Cañada, ubicada en el kilómetro 24. Una vez radicada la denuncia, los efectivos le dijeron que sin perder tiempo llevara al pequeño al Hospital Materno Infantil, pero una vez allí le aseguraron que no podían atender un caso como el de su hijo debido a que debía ser inspeccionado por médicos forenses.

En ese ínterin, llegaron hasta el lugar funcionarios de la Fiscalía que estaban atendiendo un caso de homicidio, por lo que la madre aprovechó para asesorarse con ellos. “La fiscala me tomó ahí mi declaración y después pasé por un funcionario que me acompañó para que le hicieran los estudios a mi hijo”, contó a la 730 AM. Los médicos forenses le dijeron que aparentemente no había existido penetración, pero sí hallaron algunos indicios que hacen sospechar de abusos. El pequeño había relatado que el hombre le había manoseado.

Han pasado casi 48 horas y hasta el momento el hombre, quien vive a unos 30 metros de la casa del pequeño que habría sido abusado, sigue libre y la Fiscalía no ha tomado aún medida alguna. “Los oficiales me dicen que están indignados. No sé qué espera este fiscal para ordenar la detención. Me dicen que no hay pruebas contundentes”, acotó.

Recordó que en un primer momento en el Hospital Nacional de Itauguá no quisieron siquiera fichar a su pequeño hijo, a pesar de que lo había llevado hasta allí porque ya no aguantaba el dolor. Sin embargo, los profesionales querían que se asesorara bien. “Yo no sé más dónde recurrir. Prácticamente desmayándose me contó mi hijo lo que había pasado. Él tenía miedo por él, por mí y por su hermanita”, dijo llorando la madre. El caso se encuentra en manos del fiscal Hugo Pérez.

La casa del hombre que sería el presunto responsable del caso queda en la parte posterior de la vivienda de la familia, que se mudó a la zona hace unos dos meses. “El único vínculo que nos unía con él es que en dos o tres oportunidades le mandé a que trajera hielo y a veces nos pasaba baldes con agua para tomar porque nuestro no pozo no era apto”, manifestó.

“Fueron minutos en los que este degenerado, porquería de hombre, estaba abusando y truncando la niñez de mi hijo. Estoy desesperada porque le veo a mi hijo acostado en un lugar que no es ni una camilla”, sentenció.