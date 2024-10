Denuncian ataque a casa de escrachadora

Cerca de la medianoche del jueves, tres jóvenes descendieron de un automóvil de la marca Kia Rio de color negro frente a la vivienda de la activista Esther Roa y arrojaron huevos. La mujer y su familia se encontraban reunidos en el lugar en el momento del hecho.

La casa cuenta con circuito cerrado y la familia aguarda la venida del técnico que se encuentra fuera del país, para obtener la grabación y tratar de identificar a las personas. Roa dijo "que no culpa a sus agresores y que no los denunciará",porque cree que fueron enviados por alguno de los senadores o diputados que están siendo escrachados. Esther, lamentó que los verdaderos "ofendidos" no hayan dado la cara.

Esta noche se autoconvocaron nuevamente sobre la avenida Boggiani y luego fueron hasta la casa del titular de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas. Los ciudadanos dijeron que el escrache "es la única salida" que queda, porque tanto el Ministerio Público, como el Poder Judicial no funcionan.

Esther Roa calificó de "titánica" la lucha de todos los días y agregó que el pueblo paraguayo debe organizarse y seguir luchando. Los autoconvocados exigen la renuncia de Cuevas a la presidencia de la Cámara de Diputados, además de someterse a la justicia sobre los supuestos casos de corrupción de los cuales se le acusa, como malversación de fondos en la Gobernación de Paraguarí, durante su administración. Los manifestante, también ponen en tela de juicio su riqueza acumulada en menos de diez años, dicen.

La Comisión Escrache, invita a la ciudadanía en general a participar de la jornada de concienciación mañana sábado a partir de las 10:00, en la plaza de Los Héroes, al costado del Panteón de los Héroes sobre la calle Palma. Referentes de Yaguarón, Villa Hayes, Asunción, Luque, San Lorenzo y otras localidades prometieron participar.

Luego de la jornada, cerca del medio día, asistirán a Teletón para llevar el aporte que colectaron entre los indignados y sus familiares.