Denuncian supuesto abuso sexual contra una niña

El acta testifical señala que la menor D.M.V. (13) se presentó en el Ministerio Público acompañada de su madre para denunciar que estaba siendo abusada por su padrastro desde que tenía 9 años de edad. De acuerdo a lo expresado por la menor, el hecho se habría estado produciendo continuamente desde hace 4 años aproximadamente, época en que su padrastro había sufrido un accidente de tránsito. En ese tiempo, ella había sido llevada por su madre para que le ayudara a cuidar a su hermanita menor, ya que ella vivía con su abuela materna.

“Ese día, él me llamó para que le haga masaje en la pierna, yo le dije 'bueno' y en ese momento me agarró la pierna y me hizo tocarle. Yo le miré y me callé, él me dijo que yo tenía que ser buenita con él siempre, porque si le contaba a mamá, ella no me creería nada”, indica el acta. Este tipo de situaciones se fueron repitiendo durante todo este tiempo. "La última vez que me quiso tocar fue el viernes (refiriéndose al 28 de agosto), cuando fui a cuidarle a mi hermanita de nuevo y él se acercó para tocarme y yo salí de la pieza y le dije a mi prima que yo quería ir con ella, ya que ella se iría a la casa de mi abuela donde yo vivo”, agregó la menor.

“También quiero manifestar que en muchas ocasiones ingerí pastillas que mi abuela toma para su presión y yo hacía eso para olvidar todo esto. Esa pastilla me dejaba dormida y me daba mucho cansancio, por esa razón ingería esta pastilla. Un día después de la denuncia, el señor Isabelino junto con su madre fueron en la casa de mi abuela y él me pidió perdón, y su mamá me dijo que cambie la versión de los hechos, ya que su hijo solo me tocó, no me hizo nada grave, me dijo, y yo sigo sosteniendo lo mismo porque es la única verdad”, dijo.

La madre afirmó que lo único que pide es justicia para su hija, que el responsable pague por sus hechos. El juez José del Rosario Centurión, en una comunicación telefónica, señaló que ya expidió una orden de detención contra el padrastro y que solamente se espera que la Policía proceda a su demora.