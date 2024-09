Destruyen hectáreas de marihuana en Capiibary

Además hallaron un campamento que había sido utilizado por los productores marihuaneros. Llamativamente algunos nativos se molestaron por la destrucción de las plantaciones.

El procedimiento se hizo en la comunidad denominada Río Corrientes, casi límite con Yasy Cañy, Canindeyú. Se informó que algunos líderes llamaron a la Asesoría del INDI a denunciar la destrucción de las plantaciones.

El fiscal Rusbell Benítez López encabezó el operativo que se inició a tempranas horas de la mañana y culminó alrededor del mediodía. Según el representante del Ministerio Público, las plantaciones eran buenas, teniendo en cuenta que estaban siendo dejadas para tirar semillas, “prácticamente son semilleros, quiere decir que son buenos y por eso procedimos a la destrucción total”, refirió Benítez.

Por su parte, el comisario Francisco Gómez Aquino explicó que descubrieron los cultivos gracias a una tarea de investigación y comunicaron el hecho a la fiscalía. “Vinimos a encontrar que había varias hectáreas, las plantaciones de marihuana ya estaban siendo cosechadas, algunas que otras recientemente cultivadas”, señaló.

Aparte de los cultivos había un campamento, pero no se llegó a encontrar las prensas, por lo que se presume que las virutas son llevadas a otro sitio para su procesamiento.

Los nativos incluso dijeron que fueron maltratados, sin embargo, durante el allanamiento a la propiedad no se encontraba a ninguna persona. No es la primera vez que gran extensión de cultivos de marihuana es hallada en la propiedad de los nativos, el año pasado fueron destruidas varias hectáreas no muy lejos del sitio.