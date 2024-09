Padre habría abusado de hija

La fiscala Laura Ávalos conversó este lunes con radio ABC Cardinal y brindó detalles del caso que fue dado a conocer el pasado viernes y que involucra a una joven madre de 16 años y a su hija de un año y medio. La adolescente fue al Hospital Materno Infantil de San Lorenzo con su bebé y denunció que ella fue abusada por su papá, pero cuando los médicos inspeccionaron a su hija detectaron que la pequeña también había sido abusada.

La agente fiscal comentó que la joven vivía en un asentamiento de San Antonio junto con su papá, su madrastra y 12 hermanos en precarias condiciones. El padre fue detenido en la vía pública por la Fiscalía el pasado viernes. El hombre no trabaja y tras su detención se abstuvo de declarar. “Ella misma presentó la denuncia junto a otras dos maestras, con dos personas. La bebé tenía herpes, llagas. Tiene un rastro de haber sido violentada. Ese mismo día se detuvo a la persona en la calle; él está en prisión. No trabaja, no tiene ocupación”, refirió la fiscala.

Ávalos también comentó que la bebé es fruto de una violación ocurrida cuando la adolescente tenía 14 años. El autor fue, según su declaración, el hijo de la mujer en donde ella trabajaba como “criada”. La Fiscalía seguirá investigando el caso y procesará a los posibles implicados. Mientras tanto, la madre y la hija ya están bajo tratamiento médico y psicológico.