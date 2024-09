Embarazo precoz “no para”

Lo más alarmante sigue siendo la cifra de “niñas madre” de entre 10 a 14 años, las cuales, por la edad, indefectiblemente tuvieron que haber quedado embarazadas por abuso sexual. En ese sentido 2015 hubo en total 572 casos de embarazos, representando el 3% del total de adolescentes en gestación, indicó el Dr. Jorge Sosa, director de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, en contacto con radio ABC Cardinal.

En estas cifras obviamente no cuentan los casos consumados de abuso donde la víctima no quedó embarazada, por lo que se estima que el problemas es aún mayor, pese a los ya abultados números. Igualmente no es menos alarmante la cantidad de mujeres menores embarazadas, que se ven obligadas a asumir antes de la mayoría de edad la condición de madre, incluso sin terminar aún los estudios.

“Nuestra realidad nacional habla de que tenemos un promedio de 13 años (de embarazo). Entonces el Ministerio aboga para acceder a mayor información a este grupo de adolescentes que le permita, si ya decidió iniciar la vida sexual, que lo realice con la protección necesaria para que ejerza su vida sexual plena, o si aún no lo hizo, que retrace ese inicio”, remarcó.

“En el año 2015 tuvimos un total de nacimientos de más de 100.000, y como estaba diciendo, en el grupo adolescente tuvimos 17.628 nacimientos, lo que equivale a un total del 17% del total”, agregó el médico.

El médico insistió en que se debe abrir un debate sobre la educación sexual en el sistema educativo formal, ya que información que no se obtiene en casa o en la escuela, los niños y jóvenes la buscan en internet, exponiéndose a que sea errada.

El joven puede acceder a información “por otros medios como los digitales, entonces esa información no son las más correctas lo que está esperando de acuerdo a la sexualidad, y esto puede producir también un despertar de un mayor interés, que si no va acompañado de una formación formal desde la escuela y los colegios y que hace que quieran conocer más, y a su vez eso que favorece el inicio precoz de las relaciones sexuales, y que como Ministerio de Salud estamos apuntando a que el inicio se retrase”, remarcó.

El Ministerio de Salud también lleva un registro estimativo de embarazos que no llegaron a término, sin embargo las cifras alarmantes permanecen en el subregistro de casos de aborto provocados.

“El total de abortos (no provocados) que se presentaron en 2015 fueron de 1.236 casos, que comparados con el 2014 donde se produjeron 3.021 casos de adolescente, logramos bajar un 59%”, indicó el médico. Igualmente estas cifras indican que de los 17.000 embarazos adolescentes, el 7% terminó en aborto.