Filártiga dice que lo sacan por “resentimiento”

En contacto con ABC Cardinal, Filártiga dijo que no le ofende dejar el cargo –en el que cumplió seis años ayer–, sino que esperaba que sucediera de otra manera. “Mi dedicación a los compatriotas merecía un mejor trato por el nuevo ministro (Mazzoleni) y su equipo. El nuevo ministro nunca me atendió, nunca me llamó; solo me contestó un mensaje en el que yo le felicitaba por su cargo”, expuso.

Asegura que Mazzoleni nunca fue hasta el Hospital de Trauma a constatar la situación para juzgar su gestión y determinar su ameritaba o no su destitución. “No tengo problemas con mi cambio; uno sabe que, cuando entra a la función pública, alguna vez va a salir, pero la forma en que me sacaron, no es de caballeros”, lamentó.

Comentó que hizo averiguaciones con el entorno del nuevo gobierno y le comentaron que no había objeciones a su trabajo. “Sin embargo, el ministro (Mazzoleni) en una entrevista televisivada dice que la gestión fue buena pero no había sintonía. Él vino con un preconcepto, algún complejo o resentimiento contra mí”, dijo.

Califica como “abuso de poder” el haberlo sacado de la Dirección del Hospital de Trauma por una cuestión personal. “Yo no merezco ese trato. Me hubieran dicho de cara, pero no me dijeron nada. Salir del cargo no me ofende; la manera en que lo hicieron no es digna de caballeros y de hidalgos”, expresó.

Sostuvo que luego de que publicara en su cuenta de Facebook que ponía a disposición su cargo, hubo “una reacción masiva” de los internautas, y cree que esto “inquietó un poco” los planes de las nuevas autoridades. Tras esto recibió el ofrecimiento de formar parte de un consejo que estudia los accidentes de tránsito, como “si estuviera pidiendo un carguito”.