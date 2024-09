Un abuso que se pudo evitar

Sin embargo, siguió “el proceso” y dejó pasar el tiempo, mientras la adolescente continuaba sufriendo episodios de violencia sexual que pudieron haberse evitado.

En entrevista con este diario, la fiscal a cargo del caso de la menor de 16 años víctima de violación en manos del padre biológico, afirmó que en setiembre del año pasado, la joven ya había realizado una denuncia en la Consejería Municipal por los Derechos del Niño (Codeni) en la que manifestaba que sufría de “manoseos” por parte de su padre biológico. En ese momento, según nos relató la interviniente, se le realizó una inspección médica a la menor, y se decidió que viviera con la abuela materna, pues hasta ese momento residía con el padre y la madrastra.

Según nos relató la fiscal Ávalos, la menor vivió con su abuela durante unos meses, mientras la Fiscalía y la Codeni aguardaban los resultados del examen victimológico, para “proceder a algún tipo de requerimiento”, mencionó Sandra Ávalos.

La fiscal cuenta que en el transcurso de ese tiempo, la menor peleó con su abuela materna y decidió volver a la casa del padre, sin comunicar la decisión a la Codeni. “El motivo, según manifestó ya después, es que estaba pasando hambre en la casa de la abuela”, mencionó la fiscal.

Fue al regresar al hogar paterno que la adolescente volvió a sufrir abuso sexual por parte del progenitor, en numerosas ocasiones.

Al cuestionarle a la fiscal cómo pudo ser posible que teniendo conocimiento de los hechos, haya permitido que la niña siga siendo abusada, la interviniente respondió: “Lo que pasa es que eso lleva su tiempo. Después de la denuncia, ella realizó una primera entrevista con la sicóloga y le faltaron dos entrevistas para determinar la veracidad de los hechos. Fue durante el proceso que ella vuelve a sufrir de abuso sexual”.

Se le consultó además si no existía la opción de evadir la burocracia y actuar de oficio de manera a resguardar a la niña del peligro que no era un secreto para las autoridades. Sobre el punto, la fiscal justificó: “Pasa que el padre no se acercó más a ella, fue ella la que regresó sin comunicarle a la Codeni ni a la Fiscalía”.

Finalmente, tras de meses de calvario, la menor de 16 años y su hija de 1 año y medio fueron auxiliadas por las maestras de su colegio, quienes las llevaron al hospital Materno Infantil de San Lorenzo. Fue allí cuando el caso tomó conocimiento público y la Fiscalía comenzó a intervenir.

Ahora mismo, la adolescente se encuentra a cargo de la Defensoría de la Niñez, y ya tiene un hogar al que será destinada. “Cuando la den de alta, dentro de siete días, irá a vivir a ese sitio”, informó la fiscal Laura Ávalos.

Con respecto a las condiciones de salud de ambas, la fiscal mencionó que la niña de 1 año y medio está con un cuadro de neumonía, mientras que la adolescente con siete semanas de gestación no tiene problemas graves de salud en este momento. Aún no se confirmó plenamente que la niña pequeña haya sufrido abuso, no obstante, tiene rastros de violación. Se deben aguardar los resultados de los exámenes que le realizaron.

Recordemos que el padre de la menor (cuya identidad se resguarda para proteger a las menores) ya se encuentra en manos de la Fiscalía para seguir el proceso judicial. El caso salió a luz pública el pasado 6 de febrero cuando este diario publicaba la información.

En la siesta de este lunes, la fiscal Laura Ávalos procedió al allanamiento de la casa de la madre, en donde encontró a 12 menores, todos hermanos de la adolescente. La fiscal procedió a realizarles inspección médica a los pequeños y, según nos mencionó, permanecerán viviendo en casa de la madre y la abuela.