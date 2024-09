Huelga por abusos en la Iglesia

Robadín, cuestionado por varios antecedentes que le costaron estar separado del ejercicio pleno del sacerdocio, asegura que la Iglesia tiene diferentes parámetros para las faltas. “Juzgamos duro a algunos, y a otros, blando”, indicó.

Si bien cuestiona el actuar en el caso de Limpio, acusa que existen más casos en la Iglesia. Afirmó que esta mañana logró conversar con el nuncio Eliseo Ariotti, a quien denunció que existen otros casos de acoso y abuso en la Iglesia, y que este le solicitó que presente documentos sobre sus acusaciones.

“Me gustaría esperar la respuesta del cardenal; (...) y de acuerdo a los documentos actuar según lo que corresponda”, indicó. Dijo que esta medida pretende atacar el sistema y no solo ir tras Valenzuela, ya que “hay todo un equipo detrás” de los casos de acoso y abuso en la Iglesia.

“La Iglesia tiene muchos casos, y me pidió documentos, no recortes periodísticos, y acá tengo”, dijo. Afirmó que, no obstante, espera entregar las pruebas primero al nuncio y luego hacer públicas sus denuncias.

Robadín en su momento fue acusado de supuesta estafa por venta de tierras de una comunidad de escasos recursos, pero finalmente fue sobreseído. Igualmente, fue querellado por denuncia falsa, aunque también fue absuelto. Por el momento, el sacerdote no cuenta con la incardinación, requisito fundamental para que pueda ejercer plenamente el sacerdocio.