Intiman para que se borren notas sobre juez

Autoridades del Diario ABC Color recibieron este jueves una comunicación por correo electrónico. El autor es Marcos Villamayor, quien dice ser administrador de contenidos web del camarista Carmelo Castiglioni.

Villamayor exige que antes de este viernes se eliminen “inmediatamente” varias noticias relacionadas con el magistrado. Los artículos tienen que ver con un proceso judicial que inició Castiglioni contra una abogada que lo acusó por un hecho de abuso sexual que no se pudo probar.

El camarista Carmelo Castiglioni dijo que, si se puede, debe borrarse las noticias relacionadas al caso que están en línea en Google, porque afectan su imagen. Caso contrario, exigió que se publiquen las retractaciones de la abogada que dañó su investidura.

Sobre el emplazamiento al diario para borrar las noticias, explicó que no tiene un conocimiento acabado porque encomendó el trabajo a un webmaster.

“No le emplacé (a ABC), realmente no sé; en realidad, el sentido de la cosa es que borre o aclare, no se sí ABC puede borrar, en todo caso que levante el AI, para que quede una constancia que eso no es así”, manifestó.

Refirió que si las publicaciones persisten podría demandar a Google y nuevamente a la abogada, porque ya existe una decisión judicial en que se aclaró la situación.

El pedido hace relación específicamente a tres notas que se publicaron en la edición impresa de ABC Color y que están en los servidores de la página web:

http://archivo.abc.com.py/2008-10-09/articulos/458117/abogada-denuncia-a-camarista-castiglioni-por-agresion-sexual

http://archivo.abc.com.py/2009-04-06/articulos/510330/consejo-consultivo-de-etica-sesiona-hoy-para-estudiar-nuevas-denuncias

http://archivo.abc.com.py/seccion.php?sec=6&fec=2008-10-09

“Por este medio, solicitamos esta información sea eliminada inmediatamente de su sitio web, emplazándolos hasta el viernes 31 de mayo de 2013, resolviendo alternativamente esta disputa, antes de emprender acciones en los términos legales que correspondan”, advierte el texto del correo.

El argumento que utiliza Villamayor es que el juez Carmelo Castiglioni y la abogada Elisa del Rocío Fernández Scholl finiquitaron en buenos términos un pleito judicial que se inició después de que la mujer denunciara al magistrado por un supuesto acoso sexual.

Castiglioni demandó a la mujer, considerando que las acusaciones habían sido públicas y tuvieron amplia repercusión en los medios de prensa.

“Informamos que la Abog. Elisa Fernández se ha retractado de la imputación que endosara equívocamente y reconoce su error; los hechos no existieron de la manera en que los relatara a los medios de prensa. Manifiesta que actuó en un momento de excesivo nerviosismo y solicita sinceras disculpas al Dr. Carmelo Castiglioni, todo en honor a su persona, familia, amigos, a la comunidad jurídica y sociedad en general”, dice por otro lado la intimación de Villamayor a ABC Color.

El correo contiene una copia de un fallo judicial, del año 2009, por el que la jueza Lourdes Cardozo homologa el acuerdo entre la mujer y el querellante Castiglioni y se resuelve la extinción de la acción penal.

Es decir, la jueza Cardozo decidió poner fin a la querella por un acuerdo entre las partes. En otras palabras, en instancias judiciales no se discutió si existió o no el abuso que había sido denunciado por la abogada Fernández.

El “webmaster” del juez señala en otra parte que “el Dr. Carmelo Castiglioni ha aceptado la retractación y las disculpas, comprendiendo la situación explicada por la Abog. Elisa Fernández. Consiguientemente, renuncia a cualquier acción penal, civil o de la naturaleza que fuese en su contra; entiéndase, siempre relativa al incidente de marras”.

El autor del correo explica además que pidió a Google, en representación del magistrado Carmelo Castiglioni, que se borren del buscador estas informaciones. Señala que las informaciones son “difamatorias, que siguen dañando la honorabilidad de una persona, su familia, amigos, a la comunidad jurídica y sociedad en general desde hace más de cinco años”.