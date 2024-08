Indican ubicación de laboratorios de cocaína en el norte

El diputado José Ledesma del PLRA lamentó que la Policía Nacional no hiciera nada con la información que él les brindó el pasado 11 agosto, documentos de por medio, indicando nombres y lugares donde supuestamente funcionan grandes laboratorios de cocaína que es traída desde Bolivia y aumentada en cantidad en esos lugares.

Pa'i Kuara y Polaquiño son dos lugares en el norte donde hay propiedades dentro de las cuales funcionarían estos laboratorios. Asimismo citó una propiedad que pertenecía a un General de apellido Brítez, quien ya falleció y sus tierras están arrendadas a unos brasileños. Dijo también que en San Pedro hay una propiedad de Teixeira donde estaría siendo procesada la droga.

El diputado explicó que había decidido denunciar el hecho por las numerosas denuncias y pedidos de auxilio que recibió de pobladores de la zona, ya que en los últimos veinte años 78 personas fueron asesinadas dentro de las propiedades que según dijo, tendrían laboratorios de drogas. “Por eso quisimos (que se intervengan las propiedades), personalmente tenía mucha fe de que se podía intervenir con la denuncia y planteamiento que hemos presentado”, dijo.

Comentó que él personalmente, con información proveída por lugareños pidió acompañamiento de las autoridades y realizaron una búsqueda de personas desaparecidas tiempo atrás, y efectivamente encontraron tres cadáveres que según los expertos tenían como dos meses en el lugar. Eran miembros de una misma familia, dijo el diputado. “El año pasado entré y encontré tres muertos después de dos meses nadie quiere entrar en esas propiedades me fui a hablar con la Policía de Santa Rosa y me dijeron: “Ndaipori ko eikeva’era upepe, reike ha nde jukata hikuai (No hay quien quiera entrar en ese lugar, si entras te van a matar)”, recordó en contacto con la 780 AM.

“(En San Pedro hay) Secuestro, robo, muerte, asalto, ya es hora de que las instituciones responsables enfrenten... Sino cada día más la gente va a abandonar la zona, y hay estigma ya por la gente de San Pedro: ‘EPP, dicen’, y ahí demasiada gente sana, trabajadora y honesta hay”, señaló. Dijo además que las denuncias que viene haciendo desde hace muchos años en vez de ser motivo de investigaciones, solo sirvieron para que lo persigan a él y a su familia.