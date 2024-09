Vecinos repudian abuso

La fiscal Ana Girala informó que ya cuentan con los datos del supuesto responsable del abuso sexual a una pequeña de seis años que sufrió la agresión cuando fue enviada por su madre a una despensa, a 50 metros de su domicilio. La menor fue arrastrada hacia unos matorrales.

Según la agente del Ministerio Público, el hombre fue identificado por los vecinos y se trata de “un desconocido total. Creemos que estaba 'pescando' por cualquiera”, señaló.

En cuanto al estado de salud de la menor, señaló que la médica forense que la examinó poco y nada pudo hacer por ella y que fue derivada al Hospital de Clínicas para practicársele una cirugía reconstructiva. “Lo describen como una persona muy sucia, alguien que ni siquiera se cambiaba de ropa”, detalló en diálogo con ABC Cardinal.

Girala no ocultó su indignación ante el hecho. “Como estoy en la investigación no me puedo expresar como debería. El cargo de fiscal no te separa del sentimiento, es un hecho muy triste", indicó.

Por su parte, Emigdia Mendoza, presidenta de la Comisión Vecinal de lote Guazú de San Lorenzo, anunció que este lunes llevarán a cabo una manifestación en repudio a lo ocurrido con la menor y exigiendo a la Policía Nacional “que haga en forma su trabajo”, ya que el trascendido es que el supuesto autor, un albañil de nombre Eduardo Velázquez, sigue rondando por la zona.

Dijo además que no es la primera vez que una niña es víctima, que incluso cuenta con un antecedente similar ocurrido en el 2015, pero fue beneficiado por medidas alternativas a la prisión por resolución del juez Gustavo Bóveda.

Sobre este punto, el comisario Wildo Samaniego, jefe de la Comisaría N° 54 de Lote Guazú, confirmó que esta persona estuvo imputada por coacción sexual, e incluso estuvo en la Penitenciaría de Emboscada entre seis a siete meses y luego salió en libertad, según datos.