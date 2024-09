Rastrean a prófugo por abusar de una menor

La menor víctima de los abusos tiene 15 años y se encuentra con cinco meses de gestación. El responsable sería su propio padre biológico, quien se encuentra está prófugo, pero ya cuenta con orden de captura, dijo a ABC Cardinal el fiscal del caso, Erico Ávalos

Los testimonios de la víctima ante los psicólogos del Ministerio Público revelaron que los abusos fueron perpetrados de forma sistemática durante varios años, lo que le causaron un serio daño a su salud mental y emocional.

El agresor no cuenta con cédula de identidad; de hecho, tampoco tiene certificado de nacimiento, por lo que la niña no posee su apellido, solo el de la madre, refirió el fiscal. Se sabe el nombre que tiene, pero debido a que nunca fue inscripto en el Registro Civil no se puede cotejar su identidad.

“La madre de la niña no denunció por temor a su concubino. No colabora con la investigación, pero tenemos claro el panorama”, dijo. Agregó que están cerca de capturarlo y que pedirán una condena.

Su hermano mayor, que reside en Asunción, fue el que notó el extraño comportamiento de la niña. Al enterarse de lo que sucedía, denunció el hecho inmediatamente ante las autoridades. Además, existen otros niños al cuidado del hombre, que están en riesgo, por lo cual el caso se comunicó a la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia.

Escuche declaraciones del fiscal sobre este caso.