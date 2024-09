Ordenarán detención del padrastro de menor embarazada

La fiscala Monalisa Muñoz intervino de oficio luego de las publicaciones periodísticas sobre el caso de la menor que se encuentra de cuatro meses de embarazo, ya que presenta indicios de que fue abusada sexualmente; por ello, la agente realizó esta mañana las primeras diligencias.

Se constituyó en el Hospital Materno Infantil de Trinidad, donde estuvo la menor, y posteriormente se interiorizó del caso. A pesar de ser un embarazo de alto riesgo, la menor fue dada de alta. Por ello la fiscal también se traslado a la casa donde fue inspeccionada por los médicos forenses, la agente está realizando las gestiones para trasladarla a la Cruz Roja, por lo complicado caso, que inclusive implica riesgo de muerte durante el parto.

Por otro lado, menciona que la menor vive con su padrastro desde que nació y el año pasado su madre había presentado una denuncia en contra del hombre justamente por abuso sexual ante la fiscalía de Luque. “Por ello, solicitaré un informe para tener conocimiento sobre esa causa y una vez que cuente con los datos del padrastro ordenar su detención”, precisó.

También indicó que se entrevistó con la menor: “La nena no habló, no dice nada; la mamá dice que no sabe nada. La menor tiene un padre biológico con quien nunca tuvo contacto”, mencionó la agente del Ministerio Público.