Paraguayo brutalmente golpeado por policía brasileño

Abraham Sánchez Sanabria, de 34 años de edad, denunció ante la Policía Nacional que supuestamente fue llevado a la fuerza por el delegado de la Policía Civil de Brasil, Patrik Linhares, hasta un camino vecinal en Dr. Francia casi Juan E. Oleary del barrio San Antonio de Zanja Pytá, departamento de Amambay, donde fue brutalmente golpeado, ayer a las 9:30.

De acuerdo a la denuncia radicada por Sánchez en la Comisaría 2ª del barrio General Díaz de Pedro Juan Caballero, hace unos días fue despedido de la empresa “Electromagnética” en la que llevaba cuatro años trabajando, cuya propietaria es madre de Linhares, que también es socio comercial de la firma.

Sánchez mencionó que fue amenazado por Linhares, quien dijo, según el denunciante, que no lo mataría solo porque su madre es de "corazón bueno" y no lo permitiría. Asimismo, relató que los hombres lo llevaron hasta el lado paraguayo cruzando la frontera sin ningún inconveniente, puesto que no había ningún policía de nuestro país en la frontera.

Sánchez no firmó su liquidación y recurrió al Ministerio de Trabajo de Brasil. A través de una mediación, se logró una audiencia y un acuerdo económico con la firma. Por esta razón ayer se reunió con los directivos y abogados.

Sin embargo, al salir de la reunión, en la que también participó Linhares, fue interceptado por dos camionetas Toyota Hilux plateadas, de las cuales bajaron siete sujetos.

Los hombres, junto a Linhares, lo subieron a uno de los vehículos y lo trasladaron hasta la zona mencionada, donde lo bajaron y le propinaron una brutal golpiza. Luego, lo subieron nuevamente para posteriormente abandonarlo en la vía pública.

Los sujetos amenazaron con matar a Abraham si daba participación a la Policía, por lo que no realizó enseguida la denuncia. Los uniformados tuvieron conocimiento del hecho y fueron hasta su domicilio, donde mucho tiempo después accedió a denunciar el hecho y relató que entre sus agresores reconoció al delegado de la Policía Civil de Brasil, Patrik Linhares, según el informe policial.

Abraham Sánchez fue asistido en el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, donde los médicos confirmaron que recibió golpes en la parte del abdomen, rostro y pies.