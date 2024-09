"La sociedad estigmatiza a las víctimas de abusos"

Escauriza, directora de la Niñez y Adolescencia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), mencionó su preocupación no solo por los casos de abusos en escuelas en que están interviniendo, sino también por la actitud de parte de la sociedad, que termina condenando a la víctima antes que al victimario.

“Justamente ahora estamos tratando el caso de esta niña de 8 años de Caaguazú, donde esta tarde algunos docentes se van a manifestar a favor de la profesora y le están estigmatizando a esa pobre niña de 8 años porque ella es pokoví”, dijo, refiriéndose al caso de una menor que fue desnudada por su docente porque supuestamente le habría robado G. 800.000.

No obstante, un caso que centra gran parte de su atención es sobre el que ya tomaron intervención la semana pasada, donde un alumno de 15 años abusó de otro de apenas 5. La agresión ocurrió en la propia escuela en Villa Elisa.

“Estamos a la resulta de la Fiscalía y el Juzgado, a resultas de ver qué medidas toman contra el agresor”, indicó, recordando que -al ser mayor de 14 años- el agresor ya es imputable.

No obstante, “el lunes, el alumno (agresor) fue a clases normales. Ayer estuvo el equipo de Orientación y tenemos información de que continuaba. El niño (víctima) está con miedo, no quiere volver, por supuesto, a clases. Está con ayuda psicológica, es lo que me informaron desde la supervisión académica”, explicó sobre el caso.

También están investigando qué responsabilidad (omisiva) pudieron haber tenido los docentes, ya que finalmente ellos son responsables de sus alumnos desde que ingresan a la institución hasta que salen. Destacó que muchas veces las instituciones no tienen, por ejemplo, celadores que resguarden o controlen a los alumnos en espacios como el baño, donde ocurrió este caso de abuso.

“No sabés todos los problemas que tengo. Está este caso de esta niña de 13 años que tenemos que estar peleándonos con toda la sociedad porque dicen: ‘No, ella luego se fue’", lamentó sobre el abuso ocurrido en la Armada en el cual también asisten en la parte académica.