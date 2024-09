Intendente sale al paso de denuncias de abuso

Luego de varios días de que saliera a la luz pública la denuncia por supuesto abuso sexual a su hijastra de tres años, el intendente del distrito de Itanará, departamento de Canindeyú, Juan Carlos Habegger (PDP), decidió dar su versión del caso.

El jefe comunal relató que la pequeña, hija de su actual pareja, estuvo viviendo con ellos durante aproximadamente tres meses, tiempo en el cual cada dos o tres semanas la madre de la misma la llevaba hasta Pedro Juan Caballero para que pudiera visitar a su padre. En diciembre pasado, indicó Habegger, la niña fue hasta la capital del Amambay para pasar su cumpleaños y ahí empezaron los problemas.

Los padres de la pequeña asistieron a una audiencia de mediación de la que salieron conformes. Sin embargo, la niña ya no fue devuelta a su madre, con quien estaba viviendo y la mujer fue convocada para una audiencia ante la jueza Mirtha Sánchez.

“Ahí apareció que hay un informe médico que dice que hay un supuesto abuso. La jueza quitó una resolución diciendo que la niña quedaba a cargo del padre mientras que se resuelva la situación judicial. Fue el 2 de enero esa audiencia, el 7 de enero se denunció en la Fiscalía el caso”, relató el jefe comunal para luego agregar que se presentó ante el Ministerio Público para ponerse a disposición y colaborar en la investigación.

Habegger afirmó que el expediente ya lleva unas 130 páginas, pero que las publicaciones y denuncias mediáticas realizadas por el padre de la niña solo se basaron en la carátula de la causa, no así en todas las diligencias que se realizaron hasta el momento en el marco de la investigación.

El jefe comunal asegura poseer pruebas, mensajes de texto, que muestran que el padre de la menor que supuestamente fue abusada amenazaba de manera constante a la madre, diciéndole que quería que volviera a su casa, en Pedro Juan Caballero.

“Categóricamente niego”, aseveró Habegger, quien calificó la denuncia de descabellada. “Es una mentira montada por él y su abogado, que ellos están creyendo la mentira y quieren hacerle creer a la ciudadanía por medio de ustedes, la prensa”, acotó.

La madre de la niña que supuestamente fue abusada calificó a la denuncia de “una farsa” y aseguró que todo se debía a los despechos del padre de la pequeña. “Tengo pruebas y tengo las amenazas que constantemente él me hacía y me decía que me iba a sacar mi hija y que tenía algo para mí”, puntualizó.

Manifestó que lo que motivó la denuncia es que su expareja quería que volviera a vivir en Pedro Juan Caballero pues no acepta que haya decidido vivir en Itanará. Agregó que tuvieron una relación durante un tiempo y que luego se separaron por las constantes peleas. “Él siempre fue muy agresivo. Es una persona extremadamente celosa y agresiva”, agregó.

La mujer aseguró además que la niña es presionada por su padre para mentir y que fue la misma pequeña la que le contó que su padre no quería que ella fuera a vivir en Itanará.

Habegger indicó que volverá a solicitar la desestimación de la causa puesto que “no existen elementos que comprueben que yo soy culpable”. “Quiero limpiar mi nombre”, manifestó. Aseguró además que tienen el dictamen de la sicóloga forense del Ministerio Público en el que se dice que la niña no tiene ningún problema, pero que la profesional expresa preocupación por las posibles secuelas que podría sufrir por las constantes peleas que presencia entre sus padres.

Además, señaló, varios exámenes no fueron presentados. Por su parte, el padre biológico de la niña solicitó la imputación del jefe comunal.