El pasado sábado, una mujer de 27 años fue hallada en un lodazal en el predio de la ex Caballería, gravemente lastimada tras haber sido víctima de abusos físicos y sexuales y haber sido abandonada en el lugar por el agresor. El supuesto abusador, identificado como Elías González, fue apresado este jueves.

Hoy, la víctima exigió justicia y un castigo ejemplar para el agresor, de quien dijo “consideraba un amigo, un hermano”.

“Que el Gobierno trate de cambiar las penas máximas para todas las personas que hagan eso y si es posible que se les ponga en una plaza pública a los hombres que hagan eso a una mujer y que les quemen vivos, a ver si alguien se vuelve a animar”, exigió la mujer.

La víctima opinó que una persona que comete un crimen como el que ella sufrió se merece la muerte. “Jamás le voy a perdonar, si es por mí que se pudra en la cárcel”, dijo la mujer, en una entrevista con el periodista Blas Cuenca.

Agregó que el agresor le confesó que no era la primera vez que cometía abusos sexuales.

La mujer exhortó a las víctimas de ese tipo de violencia que no se escondan. “Nadie debe ocultar lo que está pasando porque una vez que uno se esconda, cualquier persona va a poder volver a hacerle una y mil veces lo mismo a cualquier mujer. Nadie tiene el derecho de esconderse de eso.”

“Quiero que se haga justicia, no que lo dejen en libertad en dos o tres meses, eso no es castigo para una persona de tan mal corazón”, sentenció. “No se merece libertad, no se merece compasión”.