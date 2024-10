Transformación digital: un camino necesario para el crecimiento empresarial

En un contexto donde el 74% de las empresas en el país aún utilizan tecnologías básicas, es crucial que el sector privado y el público trabajen en conjunto para acelerar esta transición hacia la digitalización. En comparación con Chile, Brasil o Argentina, Paraguay aún tiene un largo camino, pero con la implementación adecuada de políticas públicas, incentivos e inversión en educación tecnológica, la transformación digital puede ser un motor clave de crecimiento económico.

Según un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP), solo el 6% de las empresas en Paraguay cuentan con procesos automatizados e integrados, que son las consideradas “águilas” en esta travesía digital, lo que pone de manifiesto la necesidad de una inversión urgente en infraestructura tecnológica, así como en la formación de talento especializado. Luego, se identifica un grupo más reducido de “escaladores”, compuesto por el 20% de las empresas, que tienen la capacidad de pasar al grupo más alto de la pirámide.

Al respecto, la CEO de Goekua y directora de la Cámara Paraguaya de Fintech (CPF), Susana Moscarda, destaca que el mayor desafío para las empresas a nivel país es llegar a comprender que “la transformación digital no debe verse como un costo, sino como una inversión estratégica a largo plazo”.

Papel de las fintech

Las fintech (tecnología financiera) están desempeñando un papel crucial en la reducción de las barreras tecnológicas para las pequeñas y medianas empresas (pymes). Durante la pandemia, muchas de estas firmas aceleraron su adopción de tecnologías como el comercio electrónico, pero sus procesos financieros seguían siendo análogos.

Para cambiar este panorama es que llegaron las fintech, ofreciendo soluciones innovadoras y accesibles que permiten hoy a las pymes optimizar sus operaciones, estructurar mejor sus datos y participar en la economía digital de manera más efectiva. “Estamos ante nuevos modelos de negocios basados en el uso intensivo de datos y algoritmos que reflejan una transformación total en todos los ámbitos, productivo, económico y social”.

Moscarda señala que uno de los principales beneficios que las fintech ofrecen a las pymes es la posibilidad de reducir los tiempos y costos operativos. “No más papeles, no más filas, no más tiempo perdido”, afirma. Además, destaca que estas empresas están brindando servicios como pagos digitales, microlending, factoring en línea y educación financiera, lo que les permite a las pymes acceder a financiamiento y mejorar su competitividad en un entorno digital.

Fomentando el ecosistema

“Los países más innovadores tienen una economía que fomenta el espíritu emprendedor y la innovación, invierten en investigación y desarrollo (I+D), infraestructura y educación para crear una fuerza laboral capacitada. A medida que aumenta el nivel de adopción y alfabetización digital de la ciudadanía, aumentará la demanda por servicios cada vez más sofisticados”, indica.

Para cerrar la brecha tecnológica y financiera localmente, es fundamental que Paraguay fomente un ecosistema de innovación que apoye el emprendimiento digital. Moscarda resalta la importancia de iniciativas como el programa “InnovandoPy” del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y el Laboratorio CAF de Inclusión Financiera, que están promoviendo proyectos con un alto grado de inserción tecnológica. Estas iniciativas no solo buscan mejorar el acceso a servicios financieros, sino también ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades locales con un impacto global.

El sector fintech en Paraguay está bien posicionado para ofrecer soluciones financieras que impulsen la digitalización de las empresas. “Muchos de los productos y servicios ya están disponibles en el mercado”, asegura Moscarda. El reto ahora es crear alianzas estratégicas entre las fintech y entidades financieras que permitan acelerar la aplicación de tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y la automatización, lo que resultará en una mayor inclusión financiera y digital en el país.

El futuro de la transformación

Con una inversión adecuada en infraestructura tecnológica, un entorno regulatorio favorable y el apoyo de iniciativas públicas y privadas, Paraguay tiene la oportunidad de acelerar su transformación digital de forma exponencial. La adopción de tecnologías avanzadas como la IA y el blockchain será clave para que las empresas puedan competir en el mercado global. Sin embargo, para que esta transformación sea sostenible, es necesario un cambio profundo en la cultura empresarial y en la formación de talento local.

Como concluye Moscarda, la transformación digital no debe retrasarse. “Cuanto más retrasamos la adopción de tecnología, más retrasamos nuestro propio crecimiento”, advierte. Las empresas paraguayas deben ver la digitalización como una inversión estratégica y un paso absolutamente necesario para mantenerse competitivas en un mundo cada vez más digitalizado.