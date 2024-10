Epicus Corporate: una empresa que derriba las barreras lingüísticas

La industria de maquila en Paraguay demostró ser un motor económico, permitiendo a las empresas ofrecer productos y servicios competitivos a nivel internacional. Entre las organizaciones que están liderando el cambio en este sector se encuentra Epicus Corporate, una compañía emergente en el ámbito de los servicios intangibles.

Bajo la dirección de Pablo Zabala, esta firma está en proceso de incorporarse al régimen de maquila, con la visión de consolidar una plataforma de exportación de talento desde Paraguay hacia mercados internacionales.

“En realidad, esta es una industria que puede generar muchísima exportación de talento”, expresó Zabala, destacando el potencial del país para posicionarse como un proveedor global de servicios. Epicus Corporate, que ya es miembro de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap) como socio adscripto, está explorando nuevas oportunidades de expansión mediante este régimen.

Doble tributación

Uno de los principales retos que enfrenta la exportación de servicios intangibles bajo el régimen de maquila es la doble tributación, un obstáculo que puede complicar las transacciones internacionales. Actualmente, Paraguay no cuenta con suficientes acuerdos bilaterales para evitar esta doble imposición, lo que afecta la competitividad de las empresas locales y se convierte en un desafío próximo a ser superado para poder liberar el potencial de esta industria.

Zabala explicó cómo Epicus encontró una solución temporal a través de Chile, aprovechando el convenio de doble tributación que existe entre Paraguay y ese país. “Hoy tenemos una propuesta de valor a través de Chile, y desde ahí parte para el mundo”, indicó. Sin embargo, hizo hincapié en la importancia de establecer más acuerdos de este tipo para que la industria pueda crecer sin estas barreras fiscales.

Calidad por encima del costo

En cuanto a los servicios intangibles, Zabala subrayó que la ventaja competitiva de Paraguay no puede depender exclusivamente de su bajo costo, como sucede para muchos otros rubros y cadenas que aprovechan las condiciones impositivas. “No siempre el atractivo de un sistema impositivo paraguayo barato es viable”, afirmó. “Si no exportás con calidad y procesos sólidos, no vas a poder llegar lejos por más barato que sea”.

Para Epicus Corporate, el enfoque en la calidad es sumamente clave. Desde su fundación, la empresa logró obtener la certificación ISO 9001, un estándar internacional que garantiza la gestión de calidad. Esta certificación les ha permitido exportar sus servicios a empresas internacionales, un logro significativo para una organización con un poco más de dos años en el mercado.

Interpretación

Entre los servicios que ofrece la compañía, destacan las interpretaciones médicas y financieras en inglés para el mercado de Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Este servicio es fundamental en un contexto donde las barreras lingüísticas pueden ser un problema crítico. Una ley promulgada en la administración Clinton garantiza a cualquier persona en territorio estadounidense el derecho a un intérprete si no habla el idioma.

“Lo que buscamos es que uno tenga la aptitud idiomática. Si vos tenés el idioma, nosotros te damos un oficio, que es el de la interpretación”, explicó Zabala, enfatizando la misión de la empresa de formar talento local en Paraguay. Epicus es la única empresa en el país registrada para ofrecer este servicio, lo que los coloca en una posición de liderazgo en un nicho de mercado especializado.

Capacitación

Formar parte del programa de Epicus Corporate implica un proceso de capacitación inicial de cuatro semanas, seguido de una formación continua en el área específica del servicio. Según la empresa, desde sus inicios han certificado a más de 1.000 intérpretes, sin imponer un límite de edad.

Zabala explicó que los interesados pueden ser egresados de institutos o academias, estar en proceso de formación avanzada, o incluso ser nativos del idioma. El proceso de selección incluye un test avanzado de inglés, y quienes lo superan reciben las herramientas necesarias para desempeñarse en las áreas de interpretación médica y financiera, entre otras, desde las oficinas de la firma o de manera remota, utilizando los equipos tecnológicos provistos por Epicus.

Nuevos mercados

Gracias al éxito inicial y los altos estándares de calidad en el servicio, Epicus está en una etapa de expansión hacia nuevos mercados. Actualmente, la empresa ofrece oportunidades en tres nuevas combinaciones idiomáticas: ruso-inglés (con 40 vacantes), mandarín-inglés (20 vacantes) y portugués-inglés (20 vacantes). Según Zabala, estas nuevas ofertas representan una oportunidad única para quienes dominan estos idiomas y buscan empleo en un mercado en crecimiento.

Con esta expansión, Epicus suma ya cuatro mercados clave. El primero, la combinación español-inglés, hoy está consolidado en Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, donde la demanda de intérpretes sigue en aumento. Zabala destacó el enorme potencial de Paraguay en este sector, subrayando que el país cuenta con un bono demográfico joven y una notable capacidad de adaptarse a los procesos de esta industria en desarrollo.