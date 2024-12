¿Industrias en problemas por la disrupción digital?

De acuerdo al Digital Vortex, 14 industrias son las más vulnerables a la disrupción digital, tomando en cuenta que dependen de modelos de negocios tradicionales y que pueden ser transformados significativamente por nuevas tecnologías.

Hay sectores más sensibles y otros que ya han sufrido importantes transformaciones por las tendencias y hábitos de los nuevos consumidores, como por ejemplo el rubro de la tecnología, el entretenimiento y el retail, que pos pandemia su digitalización se aceleró drásticamente.

Hace meses los paquetes de minutos y tiempo aire de las telefónicas era un factor competitivo en las opciones de oferta a los consumidores, hoy la cantidad de datos móviles y navegación en plataformas diversas tiene más valor en la decisión de compra del usuario. Las telco pasaron de minutos ilimitados a datos móviles ilimitados.

Digital Vortex

El Digital Vortex describe cómo la tecnología está transformando las industrias y sus modelos de negocio. Este término, usado por el Centro Global para la Transformación Digital de Negocios, una iniciativa conjunta entre Cisco y la Escuela de Negocios IMD, se relaciona con la velocidad y la fuerza con la que la inteligencia artificial, el internet de las cosas (IoT), el blockchain y otras innovaciones están redefiniendo a las diferentes industrias.

En el centro del vórtice la disrupción es más intensa, y las industrias sufren cambios rápidos y radicales en sus modelos de negocio, cadenas de valor y/o formas de operar. Este índice fue estudiado desde 2015 y clasifica a las industrias según su vulnerabilidad a la disrupción digital. Las industrias más expuestas en 2017 han cambiado hasta la fecha, tomando en cuenta la evolución tecnológica y la adaptación de las empresas a los cambios.

La pandemia aceleró el uso de la tecnología en aproximadamente 25 veces más rápido, es decir en 6 meses las organizaciones adoptaron tecnologías que tendría que haber demorado cerca de 2 años ponerlas en marcha. El riesgo está no en no adaptarse a los cambios, sino en no provocar el cambio, no en subirse a cualquier ola, sino en buscar la propia ola, ajustada a las necesidades de cada organización, con objetivos claros, equipo capacitado, productos a la medida, adopciones inteligentes e indicadores que permitan monitorear la implementación y resultados.

Los medios, entretenimiento y la educación

El auge de la inteligencia artificial generativa ha sido un factor decisivo, por su crecimiento exponencial. Chat GPT creció en menor tiempo en comparación con otras plataformas existentes. Los sectores relacionados a la tecnología, productos y servicios tecnológicos son los más vulnerables a los cambios digitales de acuerdo al Vórtice Digital del 2023, ubicándose en la primera posición más cercana al centro.

La educación es otro de los sectores más expuestos ante la disrupción digital; se ubica en segundo lugar en el índice. En 2022 había 36 unicornios destinados a innovar en procesos educativos con un valor de mercado de US$ 105.000 millones. Las tecnologías han permitido al usuario acceder a una gran variedad de cursos e información sin limitaciones, lo que ha revolucionado la experiencia del aprendizaje.

Desde el 2017 los medios de comunicación y entretenimiento se han visto afectados seriamente, la digitalización cambió la forma del consumo de contenidos, los servicios de streaming desafiaron a la televisión y el cine; sin embargo, en el índice de 2023 se ubican en el rango número 7, siendo menos sensibles a los cambios actuales.

5 temas sensibles para la disrupción digital

1. Modelo de negocio: Las tecnologías están permitiendo el desarrollo de nuevos modelos de negocio que pueden desplazar rápidamente a las empresas tradicionales.

2. Expectativas del cliente: Los consumidores esperan experiencias más personalizadas, rápidas, eficientes, seguras y con omnicanalidad.

3. Competencia: Las barreras de entrada a diversas industrias se están reduciendo gracias a la tecnología, dejando especio para el ingreso de nuevos competidores en el mercado.

4. Innovación: Las empresas innovan permanentemente para mantenerse relevantes y competitivas en el entorno digital.

5. Cadena de valor: Las tecnologías digitales están cambiando la manera en que los productos y servicios se crean, distribuyen y consumen.

Sectores vulnerables

- Retail: La venta minorista ha sido impactada por el comercio electrónico, con empresas como Amazon que lidera las compras en línea. El cambio masivo hacia el comercio electrónico provocado por la pandemia se ha ralentizado, sin embargo, al igual que en el sector de los medios de comunicación, la transformación está en curso. ¿Podría la realidad virtual facilitar a los compradores la compra de ropa a distancia, por ejemplo? ¿Cómo permiten las herramientas de datos y análisis a los minoristas atraer más tráfico y convertir a esos visitantes en compradores?

- Transporte y movilidad: La llegada de plataformas como Uber, Bolt, Didi, alteró el transporte tradicional.

- Finanzas y banca: Las fintechs están revolucionando los servicios financieros, con soluciones más rápidas y accesibles que los bancos tradicionales.

- Salud: La telemedicina y las aplicaciones de salud han transformado la atención médica, haciéndola más accesible.

- Manufactura: La automatización y la impresión 3D están cambiando los procesos de producción.

- Logística: La logística se ha visto revolucionada por la automatización, los vehículos autónomos y los drones mejoran la eficiencia y reducen costos.

- Energía que ocupa el último puesto por tercera vez tiene su foco en el cambio climático y el ritmo del cambio puede ser más lento, en particular en áreas de la industria que dependen de activos físicos importantes, pero la transformación digital en áreas como la gestión energética se ha convertido en un tema importante.

- Real estate y construcción: la disrupción digital se está sintiendo, desde los edificios inteligentes hasta el uso de la cadena de bloques en las transacciones inmobiliarias.

Agilidad en la adopción de cambios digitales

El IMD desarrolló una medición de la agilidad de la adopción de los cambios digitales, a través de una entrevista a 2.000 líderes empresariales en 70 países que pertenecen a 14 sectores, en los que las empresas están enfrentando procesos de transformación digital, valorando tres capacidades en las organizaciones.

El 90% de los encuestados tiene claro que la transformación digital va a impactar en sus organizaciones y el 65% cree que ya está ocurriendo y el 26% que sucederá entre los próximos 1 y 3 años.

Los líderes están conscientes y preocupados por el impacto de la disrupción digital en las organizaciones, alcanzando un 57,1% a nivel mundial; sin embargo, no han avanzado en el desarrollo de estrategias, la previsión de talento y habilidades necesarias para llevar adelante programas de transformación digital, objetivos claros y recursos.

Únicamente el 25% de empresas manifestó tener una estrategia digital coordinada, el 55% la tiene; sin embargo, está separada y un 17% no han trabajado una estrategia. Se mantiene una brecha alta en saber lo que es necesario hacer y llevar a cabo programas de acción. Un 82% de los encuestados están preocupados por el aceleramiento de la disrupción digital, pero el 40% de las empresas no estan respondiendo activamente ante esta amenaza y el 17% de organizaciones no tiene preparadas estrategias al respecto.

Hiperconciencia

Durante esta etapa las empresas monitorean lo que sucede en el entorno de la organización, tanto interna como externamente, buscando la optimización de la operación de sus procesos. Durante este proceso las empresas tuvieron mejor comportamiento en el análisis interno de las organizaciones, más que en el nivel externo por la falta de inversión para poner en marcha estudios o análisis más profundos respecto al comportamiento del cliente.

Toma de decisiones con base en información

En esta fase las empresas analizan toda la información y datos recopilados durante la toma de conciencia utilizando herramientas digitales para mejorar el análisis e interpretación. Muchas empresas no han entrado a la siguiente fase, que es la toma de decisiones sobre la información y data recopilada en los procesos anteriores.

La ejecución rápida

Sobre esta fase muy pocas empresas han avanzado en procesos de asignación de recursos e implementación de programas con cierta tolerancia al fracaso a través de pruebas y aprendizajes. Las empresas se han mantenido por debajo de la media.