Networking, agenda y contenidos que redefinirán los negocios

Agronegocios

El calendario se inicia en marzo; del 17 al 20 se realizará la octava edición de INNOVAR Feria Agropecuaria 2026, uno de los eventos más relevantes del sector agrícola. La feria tendrá lugar en el Cetapar de Yguazú, sobre la Ruta PY02, Km 282, en el departamento de Alto Paraná. Consolidada como un espacio de actualización tecnológica, INNOVAR reúne a más de 300 expositores y alrededor de 700 marcas nacionales e internacionales, posicionándose como un punto clave para la transferencia de conocimientos, innovación y generación de negocios en el agro paraguayo. El evento es organizado por la Unión de Empresas Agropecuarias (UEA) y se desarrolla en modalidad 100% presencial.

Marketing

Abril mantendrá el dinamismo con propuestas enfocadas en tecnología, marketing y tendencias digitales. Los días 15 y 16 de abril, se desarrollará MK Trends, un evento dirigido a todos los interesados en conectar con las inteligencias en tendencia y analizar cómo la tecnología y la digitalización están transformando el marketing, los negocios y el deporte. El encuentro se realizará en Puerto Liebig, reuniendo a profesionales, emprendedores y especialistas del sector creativo y tecnológico.

Construcción

El sector de la construcción tendrá su gran cita en mayo, con la 26ª edición de Constructecnia 2026, la Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción, que se llevará a cabo del 21 al 24 de mayo en el Centro de Convenciones de la CONMEBOL. Considerada la mayor feria del rubro a nivel nacional, Constructecnia congrega a empresas locales y extranjeras, convirtiéndose en el espacio ideal para conocer nuevas tendencias, soluciones tecnológicas y servicios que impulsan la infraestructura y el desarrollo urbano.

Innovación

El 26 de mayo, tendrá lugar el CX Innovation Day, un evento enfocado en las últimas tendencias en Customer Experience (CX) y en las herramientas que están redefiniendo la relación entre empresas y personas. El encuentro se realizará en el Centro de Eventos Paseo La Galería y está dirigido a CEOs, directores, gerentes, subgerentes, coordinadores, supervisores, emprendedores y analistas, reflejando el creciente interés de las organizaciones por mejorar la experiencia del cliente como ventaja competitiva.

Responsabilidad Social

Junio continuará con un enfoque en responsabilidad social y gestión empresarial. El Congreso de RSE de la ADEC se desarrollará los días 3 y 4 de junio, en modalidad presencial, en el Centro de Eventos Paseo La Galería. Este congreso se ha consolidado como un espacio de reflexión y debate sobre prácticas empresariales responsables, sostenibilidad y liderazgo con impacto social, convocando a referentes del sector privado, académico y social.

Ganadería

Uno de los eventos más emblemáticos llegará en julio con la Expo Paraguay 2026, del 11 al 26 de julio, celebrando la LXXX Exposición Nacional de Ganadería en el predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), en Mariano Roque Alonso. Con 16 días de duración, la Expo se consolida como un gran evento multisectorial, combinando negocios, tecnología, cultura y entretenimiento, y atrayendo a miles de visitantes, productores, empresarios y familias de todo el país.

Finanzas

Agosto estará marcado por la agenda financiera con la Segunda Convención Bancaria, organizada por la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban). El evento se realizará los días 6 y 7 de agosto, en el Sheraton Asunción Hotel, en modalidad presencial. La convención convoca a ejecutivos bancarios, fintech, consultoras, reguladores, proveedores tecnológicos y estudiantes, abordando los desafíos y oportunidades del sistema financiero en un contexto de transformación digital y regulación.

Customer Experience

Septiembre reforzará el eje de innovación con el Customer Experience & Innovation Congress, que se llevará a cabo los días 7 y 8 de septiembre, también en el Centro de Eventos Paseo La Galería. Se trata de un congreso de dos jornadas, con speakers internacionales y paneles de alto nivel, dirigido a líderes empresariales y profesionales interesados en tendencias de innovación y experiencia del cliente.

La ExpoNegocios se realizará del 30 de septiembre al 1 de octubre, en Paseo La Galería. El evento está dirigido a empresarios y ejecutivos interesados en ventas, marketing, liderazgo, innovación y tendencias, consolidándose como un espacio de actualización y networking para el sector corporativo.

Logística

El calendario se cerrará con la 13.ª edición de Navegistic, del 6 al 8 de octubre de 2026 en el Centro de Eventos Paseo La Galería, con la participación de más de 15.000 profesionales y 300 expositores del sector logístico y multimodal. El evento reunirá a actores clave del transporte, la industria, el ámbito público y la educación, consolidándose como un espacio estratégico para el desarrollo y la generación de empleo.

