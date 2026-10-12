Niños de Amambay expresan sus emociones a través de la pintura

La exposición reúne obras creadas por niños de la Escuela Básica N.º 3694 San Juan Neuman, de Pedro Juan Caballero, como resultado de talleres que vinculan la expresión artística con el bienestar emocional.

Alrededor de 160 niños, de entre 6 y 12 años, participaron en actividades artísticas y dinámicas grupales orientadas al reconocimiento de las emociones, el autocuidado, la alimentación saludable y la prevención de enfermedades.

La propuesta forma parte de la estrategia Escuela Saludable, enmarcada en el proyecto de investigación Mente Frontera: Escuelas que escuchan, desarrollado en alianza con el Departamento de Promoción de la Salud de la XIII Región Sanitaria de Amambay.

Durante las jornadas, los estudiantes de Medicina de la Universidad Interamericana acompañaron a los niños en el reconocimiento y la gestión de emociones como la alegría, el miedo, la seguridad y la tristeza.

También promovieron la identificación de adultos de confianza como parte de su red de apoyo.

“Las pinturas son más que simples dibujos; son un lenguaje a través del cual los niños expresan vivencias y sentimientos que a veces escapan a las palabras. Aprender a reconocer y manejar las emociones es parte esencial del cuidado integral de la salud”, destacaron los universitarios.

Las actividades se adaptaron a las distintas etapas del desarrollo infantil, con especial atención a la seguridad y el bienestar de los participantes.

Además de enriquecer la formación de los futuros médicos, la experiencia fortalece los vínculos entre la universidad, las instituciones educativas y la comunidad, mediante una propuesta que integra arte, salud y educación emocional.