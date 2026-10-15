Rexona presenta All Body Deo, una nueva generación de desodorantes para todo el cuerpo

Rexona presenta Rexona All Body Deo, una innovación que llega para ampliar las posibilidades del cuidado personal y responder a una necesidad cotidiana de millones de personas: sentirse frescas y protegidas en todo el cuerpo.

Durante años, la protección contra el mal olor estuvo asociada principalmente a las axilas. Sin embargo, distintas zonas del cuerpo también pueden generar olor corporal. Para dar respuesta a esta necesidad, Rexona desarrolló All Body Deo, un desodorante apto para todo el cuerpo que ayuda a prevenir y neutralizar el mal olor en zonas como pecho, espalda, pies, muslos y otras áreas donde tradicionalmente no existían soluciones específicas.

La innovación está respaldada por una tecnología especialmente desarrollada para actuar sobre las bacterias responsables del olor corporal, ayudando a neutralizarlo de manera eficaz y brindando una sensación de frescura duradera.

All Body Deo se incorpora de forma complementaria a la rutina diaria de cuidado personal. Mientras que el antitranspirante Rexona ayuda a prevenir la transpiración en las axilas, All Body Deo brinda protección contra el olor en otras zonas del cuerpo, respetando el funcionamiento natural de la piel.

“Con Rexona All Body Deo damos un nuevo paso en nuestra misión de acompañar a las personas en cada movimiento. Sabemos que las necesidades de protección evolucionan y queremos seguir innovando para ofrecer soluciones que respondan a la vida real de nuestros consumidores”, señalaron desde el equipo de Rexona Paraguay.

La línea llega en formato aerosol, ideal para una aplicación rápida y práctica en zonas amplias del cuerpo. Su fórmula, dermatológicamente testeada, libre de aluminio y de alcohol, fue desarrollada para brindar una protección eficaz contra el mal olor respetando el PH natural de la piel.

Con este lanzamiento, Rexona reafirma su liderazgo en innovación dentro de la categoría y continúa desarrollando soluciones que acompañan las necesidades reales de las personas, impulsando nuevas formas de entender la protección corporal y el cuidado personal.