UMAX presenta la vida y legado de San Carlo Acutis en una expo abierta al público

Su vida y legado fueron protagonistas de una exposición interactiva y gratuita, desarrollada durante tres jornadas en Paraguay a través de la Universidad María Auxiliadora (UMAX), que combinó recursos audiovisuales, experiencias de reflexión y encuentros comunitarios.

La propuesta libre, abierta y gratuita acercó a visitantes, estudiantes y comunidad de la UMAX a la trayectoria de un santo canonizado en 2025 por el papa León XIV, un testimonio de fe que se volvió referencia para nuevas generaciones de seguidores de la Iglesia Católica.

De la misma manera en que San Carlo Acutis difundió la fe en la cultura digital, la UMAX puso a disposición de los visitantes a su sede central en Mariano Roque Alonso a numerosos elementos audiovisuales para conocer aspectos de su vida y reflexionar sobre el mensaje que transmitió a través de sus creencias y acciones.

La fecha de inicio de la Expo Acutis no fue casual. Para la Iglesia, el 12 de octubre no es simplemente el aniversario de su partida, sino su dies natalis: el día de su nacimiento al cielo.

En el primer día, la UMAX abrió sus puertas a un público que sorteó la lluvia y encontró espacios de reflexión, museo interactivo, y celebraciones eucarísticas en honor a la vida y santidad de San Carlo Acutis, una historia que nos invita a poner nuestros talentos al servicio de los demás.

El rector de la Universidad María Auxiliadora, Prof. Dr. Hernando Javier Quiñónez Sarabia, manifestó que a 20 años de la partida de Carlo Acutis, su historia seguirá conmoviendo a generaciones.

“Estamos exponiendo este trabajo para los estudiantes, para que puedan tener una idea de lo que es un santo nuevo de la Iglesia Católica, un joven como ustedes que creyó en Dios, entregó su vida a evangelizar, a testimoniar y que amó mucho la Eucaristía. Ustedes jóvenes también están llamados a la santidad de la vida diaria, les invitamos a ser parte de nuestra comunidad, de nuestra gran familia”, expresó el Prof. Dr. Quiñónez durante la Expo Acutis.

La celebración se extendió hasta el miércoles 14 durante todo el día, donde la UMAX recibió a un público interesado en San Carlo Acutis, además de dejar en papel sus intenciones de compromiso con la vida en el Árbol de la Santidad, una instalación artística motivada por el deseo de transformar vidas en el día a día.

A lo largo de esta propuesta evangelizadora y educativa, la UMAX exhibió en pantalla gigante el documental Carlo Acutis: Estoy Contigo producido por la cadena EWTN que incluye testimonios de su madre, amigos, profesores y personas transformadas por su vida.

Tras el cierre de las actividades, la UMAX continuará con la Expo Acutis de forma permanente a través del mismo medio donde Acutis testimonió su obra: en el entorno digital, con un sitio permanente en https://carloacutis.umax.edu.py/.

Esta web fue ideada por el departamento de Pastoral de la UMAX, que con estas propuestas acompaña a la comunidad educativa en un camino de fe con evangelización, formación espiritual y servicio solidario.