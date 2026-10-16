Areté Perón abre sus puertas con 30 mil productos, más variedad y servicios

Entre degustaciones, juegos, globos y sorpresas, la inauguración de la quinta sucursal de la cadena Areté convirtió una mañana de compras en una experiencia para compartir en familia.

“Para nosotros es la alegría y la satisfacción de poder estar más cerca de nuestros clientes, de atender de cerca a la gente que ya conoce Areté, que nos prefiere, y poner a consideración del público nuestra oferta de valor”, expresó Paul Grimm, gerente de Relaciones Institucionales de Areté Supermercados.

La nueva tienda llega a una zona de intenso movimiento, sobre avenida Perón, entre Asunción y Lambaré, donde conviven familias que llevan décadas en el barrio con nuevos residentes.

Para muchos, la apertura significa tener más opciones cerca de casa, resolver las compras cotidianas sin recorrer grandes distancias y ganar tiempo para otras actividades.

“Nos dicen: ‘Ya me queda cerca, gano más tiempo. Antes estaba obligado a irme hasta tal o cual lugar y ahora encuentro todo en este nuevo Areté’”, comentó Grimm, al destacar la respuesta de los vecinos durante la jornada inaugural.

Una compra que reúne todo

Con más de 3.500 m2 de salón comercial, alrededor de 146 espacios de estacionamiento bajo techo y un surtido de 30 mil productos, la sucursal fue concebida para ofrecer un recorrido cómodo, luminoso y práctico.

La distribución de los espacios facilita el acceso a las distintas categorías y pone en primer plano la frescura de los alimentos.

La propuesta incluye frutería, carnicería, panadería, confitería y rotisería, además de bebidas, artículos de bazar, limpieza y otras opciones para resolver distintas necesidades en un solo lugar.

“Somos muy buenos en perecederos, entonces ponemos a disposición de la gente productos de la mejor calidad, como también carne, panificados y confitería. La rotisería cada vez se amplía más, porque sabemos que la gente tiene menos tiempo”, explicó el ejecutivo.

Esa realidad se refleja en los hábitos de consumo: las comidas preparadas ya no son una alternativa reservada exclusivamente para los fines de semana.

Cada vez más personas buscan soluciones prácticas también durante los días laborales, sin renunciar al sabor ni a la posibilidad de compartir una buena mesa.

La experiencia se complementa con actividades gastronómicas. Los sábados y domingos al mediodía se prepararán pastas en el momento, mientras que los viernes, sábados y domingos habrá pizzas y empanadas a la piedra recién hechas.

La idea es que el supermercado sea también un espacio para descubrir sabores y disfrutar de propuestas diferentes durante la visita.

Javy’a: la alegría está en los detalles

El espíritu Javy’a, palabra en guaraní que significa alegría, acompaña la identidad de la nueva sucursal.

Durante la inauguración, las familias encontraron juegos, pororó, degustaciones, regalos y la presencia de Pudu, un robot que recorre el salón e interactúa con los visitantes.

La ambientación también se suma a la experiencia. Aunque octubre todavía invita a pensar en la primavera, los colores rojos, verdes y dorados y los adornos navideños ya anticipan una de las temporadas comerciales más esperadas del año.

Las promociones especiales por apertura se agregan a las ofertas habituales de fin de semana, vigentes de viernes a domingo, y a los descuentos y reintegros disponibles mediante convenios con entidades financieras y cooperativas.

“Queremos que la gente no solamente venga y experimente todo eso, sino también que se sienta a gusto, que vuelva, que venga con la familia y se sienta acá súper cómoda”, señaló Grimm.

A la compra presencial se suman las alternativas digitales. A través de Areté Click, los clientes pueden realizar sus pedidos desde la casa y recibirlos mediante delivery.

También está disponible el servicio de pickup, que permite comprar en línea y retirar los productos preparados en el subsuelo del establecimiento, directamente desde el vehículo.

Crecer también significa generar oportunidades

Detrás de las góndolas, los productos y la atención al público hay otro aspecto importante de la apertura: el empleo.

Según Grimm, la nueva sucursal genera 164 puestos de trabajo directos, lo que colabora a la formalización de la economía. A éstos, se suman otros tantos indirectos relacionados a la provisión de bienes y servicios, proveedores, técnicos y otros.

“Sabemos cómo cambian las familias cuando un solo miembro trabaja de manera formal”, afirmó, al poner en perspectiva el impacto que puede tener un empleo estable en la economía del hogar.

La expansión también mantiene una dimensión social. Areté continúa con sus iniciativas junto a Aldeas Infantiles SOS, el redondeo solidario de vueltos y Mboja’o, su programa de retiro y aprovechamiento de alimentos.

Con la apertura de Areté Perón, la cadena suma cinco sucursales, junto a las de Primer Presidente, Lambaré, Pinedo y Sausalito.

La empresa avanza así con su plan de expansión y con una propuesta que combina variedad, precios, servicios y cercanía.

La atención al público se desarrolla de lunes a domingo, de 07:00 a 21:30.

Para Grimm, el desafío va más allá de sumar un nuevo local: consiste en formar parte de la vida cotidiana de quienes viven y trabajan en la zona.

Porque, a veces, la alegría de una compra está en las cosas más sencillas: encontrar lo que se necesita, llevar a casa pan recién horneado, resolver el almuerzo sin complicaciones o compartir una salida con la familia.

En Areté Perón, esa es la experiencia que la cadena busca acercar a sus nuevos vecinos.

Más info

(021) 729 0006 y sac@arete.com.py.