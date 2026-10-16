Negocios
16 de octubre de 2026 - 06:00

Areté Perón abre sus puertas con 30 mil productos, más variedad y servicios

Areté Supermercados inauguró su quinta sucursal sobre la avenida Perón, en la intersección con Monseñor Rodríguez.
Areté Supermercados inauguró su quinta sucursal sobre la avenida Perón, en la intersección con Monseñor Rodríguez.

La alegría se hizo sentir desde temprano en la avenida Perón. Antes de las 07:00, hora prevista para la apertura, los primeros clientes ya aguardaban para conocer la nueva tienda de Areté Supermercados, ubicada en la intersección con Monseñor Rodríguez, en Lambaré.

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Entre degustaciones, juegos, globos y sorpresas, la inauguración de la quinta sucursal de la cadena Areté convirtió una mañana de compras en una experiencia para compartir en familia.

“Para nosotros es la alegría y la satisfacción de poder estar más cerca de nuestros clientes, de atender de cerca a la gente que ya conoce Areté, que nos prefiere, y poner a consideración del público nuestra oferta de valor”, expresó Paul Grimm, gerente de Relaciones Institucionales de Areté Supermercados.

Paul Grimm, gerente de Relaciones Institucionales de Areté Supermercados y Casa Rica.
Paul Grimm, gerente de Relaciones Institucionales de Areté Supermercados, destacó la importancia de acercar la propuesta de la cadena a más familias.

La nueva tienda llega a una zona de intenso movimiento, sobre avenida Perón, entre Asunción y Lambaré, donde conviven familias que llevan décadas en el barrio con nuevos residentes.

Para muchos, la apertura significa tener más opciones cerca de casa, resolver las compras cotidianas sin recorrer grandes distancias y ganar tiempo para otras actividades.

El equipo de Areté Perón está disponible para atender al público de lunes a domingo.
El equipo de Areté Perón está disponible para atender al público de lunes a domingo.

“Nos dicen: ‘Ya me queda cerca, gano más tiempo. Antes estaba obligado a irme hasta tal o cual lugar y ahora encuentro todo en este nuevo Areté’”, comentó Grimm, al destacar la respuesta de los vecinos durante la jornada inaugural.

La apertura convocó a vecinos y clientes que llegaron desde temprano para conocer las instalaciones y disfrutar de las actividades especiales.
La apertura convocó a vecinos y clientes que llegaron desde temprano para conocer las instalaciones y disfrutar de las actividades especiales.

Una compra que reúne todo

Con más de 3.500 m2 de salón comercial, alrededor de 146 espacios de estacionamiento bajo techo y un surtido de 30 mil productos, la sucursal fue concebida para ofrecer un recorrido cómodo, luminoso y práctico.

La distribución de los espacios facilita el acceso a las distintas categorías y pone en primer plano la frescura de los alimentos.

Las áreas de frutería, carnicería, panadería, confitería y rotisería forman parte de una propuesta que combina frescura, variedad y practicidad.
Las áreas de frutería, carnicería, panadería, confitería y rotisería forman parte de una propuesta que combina frescura, variedad y practicidad.

La propuesta incluye frutería, carnicería, panadería, confitería y rotisería, además de bebidas, artículos de bazar, limpieza y otras opciones para resolver distintas necesidades en un solo lugar.

“Somos muy buenos en perecederos, entonces ponemos a disposición de la gente productos de la mejor calidad, como también carne, panificados y confitería. La rotisería cada vez se amplía más, porque sabemos que la gente tiene menos tiempo”, explicó el ejecutivo.

Con más de 3.500 metros cuadrados de salón comercial, la nueva tienda ofrece espacios amplios, luminosos y organizados para facilitar las compras.
Con más de 3.500 m2 de salón comercial, la nueva tienda ofrece espacios amplios, luminosos y organizados para facilitar las compras.

Esa realidad se refleja en los hábitos de consumo: las comidas preparadas ya no son una alternativa reservada exclusivamente para los fines de semana.

Cada vez más personas buscan soluciones prácticas también durante los días laborales, sin renunciar al sabor ni a la posibilidad de compartir una buena mesa.

El establecimiento dispone de un surtido de 30 mil productos, pensado para responder a las distintas necesidades de los consumidores.
El establecimiento dispone de un surtido de 30 mil productos, pensado para responder a las distintas necesidades de los consumidores.

La experiencia se complementa con actividades gastronómicas. Los sábados y domingos al mediodía se prepararán pastas en el momento, mientras que los viernes, sábados y domingos habrá pizzas y empanadas a la piedra recién hechas.

La idea es que el supermercado sea también un espacio para descubrir sabores y disfrutar de propuestas diferentes durante la visita.

Javy’a: la alegría está en los detalles

El espíritu Javy’a, palabra en guaraní que significa alegría, acompaña la identidad de la nueva sucursal.

Durante la inauguración, las familias encontraron juegos, pororó, degustaciones, regalos y la presencia de Pudu, un robot que recorre el salón e interactúa con los visitantes.

Pudu, el simpático robot que recorre el establecimiento e interactúa con los visitantes, se sumó a las experiencias preparadas para la apertura.
Pudu, el simpático robot que recorre el establecimiento e interactúa con los visitantes, se sumó a las experiencias preparadas para la apertura.

La ambientación también se suma a la experiencia. Aunque octubre todavía invita a pensar en la primavera, los colores rojos, verdes y dorados y los adornos navideños ya anticipan una de las temporadas comerciales más esperadas del año.

Las promociones especiales por apertura se agregan a las ofertas habituales de fin de semana, vigentes de viernes a domingo, y a los descuentos y reintegros disponibles mediante convenios con entidades financieras y cooperativas.

Los adornos para la temporada navideña forman parte de la variada oferta de Areté Perón.
Los adornos para la temporada navideña forman parte de la variada oferta de Areté Perón.

“Queremos que la gente no solamente venga y experimente todo eso, sino también que se sienta a gusto, que vuelva, que venga con la familia y se sienta acá súper cómoda”, señaló Grimm.

A la compra presencial se suman las alternativas digitales. A través de Areté Click, los clientes pueden realizar sus pedidos desde la casa y recibirlos mediante delivery.

Areté cuenta con ofertas habituales de la cadena y los beneficios disponibles mediante entidades financieras.
Areté cuenta con ofertas habituales de la cadena y los beneficios disponibles mediante entidades financieras.

También está disponible el servicio de pickup, que permite comprar en línea y retirar los productos preparados en el subsuelo del establecimiento, directamente desde el vehículo.

Crecer también significa generar oportunidades

Detrás de las góndolas, los productos y la atención al público hay otro aspecto importante de la apertura: el empleo.

Según Grimm, la nueva sucursal genera 164 puestos de trabajo directos, lo que colabora a la formalización de la economía. A éstos, se suman otros tantos indirectos relacionados a la provisión de bienes y servicios, proveedores, técnicos y otros.

La apertura de Areté Perón representa la creación de 164 puestos de trabajo formales.
La apertura de Areté Perón representa la creación de 164 puestos de trabajo formales.

“Sabemos cómo cambian las familias cuando un solo miembro trabaja de manera formal”, afirmó, al poner en perspectiva el impacto que puede tener un empleo estable en la economía del hogar.

La expansión también mantiene una dimensión social. Areté continúa con sus iniciativas junto a Aldeas Infantiles SOS, el redondeo solidario de vueltos y Mboja’o, su programa de retiro y aprovechamiento de alimentos.

Areté Perón también cuenta con Areté Click y el servicio de pickup, que amplían las alternativas para realizar las compras en línea, recibir los pedidos a domicilio o retirarlos en el local.
Areté Perón también cuenta con Areté Click y el servicio de pickup, que amplían las alternativas para realizar las compras en línea, recibir los pedidos a domicilio o retirarlos en el local.

Con la apertura de Areté Perón, la cadena suma cinco sucursales, junto a las de Primer Presidente, Lambaré, Pinedo y Sausalito.

La empresa avanza así con su plan de expansión y con una propuesta que combina variedad, precios, servicios y cercanía.

La atención al público se desarrolla de lunes a domingo, de 07:00 a 21:30.

Para Grimm, el desafío va más allá de sumar un nuevo local: consiste en formar parte de la vida cotidiana de quienes viven y trabajan en la zona.

Con su quinta sucursal, Areté continúa su expansión y apuesta por una experiencia de compra que combina cercanía, comodidad, variedad y buenos precios.
Con su quinta sucursal, Areté continúa su expansión y apuesta por una experiencia de compra que combina cercanía, comodidad, variedad y buenos precios.

Porque, a veces, la alegría de una compra está en las cosas más sencillas: encontrar lo que se necesita, llevar a casa pan recién horneado, resolver el almuerzo sin complicaciones o compartir una salida con la familia.

En Areté Perón, esa es la experiencia que la cadena busca acercar a sus nuevos vecinos.

Más info

(021) 729 0006 y sac@arete.com.py.