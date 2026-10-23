Circular Tour 2026: el recorrido de Coca-Cola Paresa que pone en valor a las industrias que dan nueva vida a los residuos

Se llevó adelante una nueva edición del Circular Tour “Industrias Transformadoras”, una experiencia de Coca-Cola Paresa que permitió conocer de cerca el papel de la industria paraguaya en la economía circular. A través de visitas a tres plantas industriales, los participantes descubrieron los procesos, las tecnologías y las alianzas que hacen posible dar una nueva vida a los envases después de su consumo.

La jornada se desarrolló el sábado 17 de octubre, con visitas a las instalaciones de Fábrica Paraguaya de Vidrios (FPV), Brassur y Circular PET, tres industrias que desempeñan un papel clave en la recuperación y transformación de materiales reciclables en Paraguay.

Bajo el concepto de “Industrias Transformadoras”, la experiencia ofreció una mirada práctica sobre lo que ocurre con los envases después de su consumo, desde la recuperación de los materiales hasta los procesos que permiten reincorporarlos a nuevas cadenas productivas.

La iniciativa, en alianza con Cervepar, contó con el acompañamiento de la Cámara de Industrias Sustentables del Paraguay (CISPY), la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y las industrias participantes, una articulación que refleja la importancia del trabajo conjunto para fortalecer la cadena de reciclaje en el país.

Tres industrias que transforman materiales en nuevos recursos

Durante la jornada, los participantes conocieron los procesos de recuperación y valorización de tres materiales presentes en la industria de bebidas: vidrio, aluminio y plástico PET.

La primera visita tuvo lugar en Fábrica Paraguaya de Vidrios (FPV), donde los asistentes pudieron observar cómo el vidrio recuperado puede aprovecharse nuevamente como materia prima para la fabricación de nuevos envases.

Posteriormente, el grupo visitó Brassur, industria dedicada a la recuperación y transformación de materiales metálicos. Allí se presentaron los procesos vinculados al reciclaje de latas de aluminio y su aprovechamiento como recurso para nuevos ciclos productivos.

El recorrido culminó en Circular PET, una de las iniciativas industriales que reflejan los avances de la economía circular en Paraguay. La planta, desarrollada mediante una alianza entre Coca-Cola Paresa, INPET y CORESA, transforma botellas PET recuperadas en resina reciclada de grado alimenticio, apta para la fabricación de nuevos envases.

En cada parada se realizaron charlas técnicas sobre los procesos de reciclaje con visitas guiadas por las etapas que comprende cada industria incluyendo la demostración del producto final.

El valor de las alianzas para fortalecer la economía circular

Para Coca-Cola Paresa, el Circular Tour representó una oportunidad para visibilizar el trabajo de las industrias nacionales y demostrar que la economía circular se construye mediante la participación de múltiples actores.

Detrás de cada material recuperado existe una cadena de valor que involucra a consumidores, recicladores de base, centros de acopio, transportistas e industrias capaces de transformar esos materiales en nuevos recursos.

“Con el Circular Tour mostramos que detrás del reciclaje existe toda una cadena de personas e industrias que trabajan para dar una nueva vida a los materiales. La experiencia nos permitió conocer de cerca las capacidades que tenemos en Paraguay y destacar que la economía circular se construye a través de alianzas. Nos entusiasma que Cervepar se haya sumado a esta edición, porque demuestra que cuando las industrias trabajan juntas podemos impulsar soluciones que generan valor para el país”, expresó Tania Peña, gerente de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Paresa.

Esta visión se vincula con el trabajo que Coca-Cola Paresa y Cervepar desarrollan a través de Mi País Sin Residuos, programa colaborativo que promueve la separación en origen, la recuperación de materiales reciclables y el fortalecimiento de la cadena nacional de reciclaje mediante alianzas entre empresas, organizaciones, instituciones y comunidades.

“En Cervepar trabajamos para impulsar la circularidad de nuestros envases de cerveza, promoviendo modelos que permitan aprovechar mejor los recursos y extender su ciclo de vida. Participar en iniciativas como esta nos permite generar alianzas, compartir buenas prácticas y seguir construyendo una cadena de valor cada vez más sostenible”, expresó Leticia García, gerente de Asuntos Corporativos de Cervepar.

Una experiencia que destacó el potencial de la industria paraguaya

El Circular Tour 2026 permitió mostrar que el reciclaje va más allá de una acción ambiental: también representa una oportunidad para impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico y la generación de valor dentro de la industria nacional.

Con esta nueva edición, Coca-Cola Paresa y Cervepar reafirmaron la importancia de trabajar en alianza con la industria nacional y otros actores de la cadena de reciclaje, promoviendo el intercambio de conocimientos y una mayor comprensión de los procesos que hacen posible la economía circular.