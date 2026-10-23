iCAUR impulsa una nueva cultura de personalización automotriz

La exhibición mostró cómo iCAUR reúne el Diseño Clásico del Futuro, la tecnología de nuevas energías y la creación conjunta de los usuarios para ayudarlos a expresar su individualidad y hacerla parte de la vida cotidiana.

La creatividad de los usuarios pasa de ser ideas compartidas a vehículos reales, y de ahí a un ecosistema de usuarios arraigado en los productos, la cultura y el estilo de vida.

Al hacerlo, iCAUR lleva su diseño clásico a la era de las nuevas energías y le infunde nueva vida.

El diseño clásico sienta las bases, la creatividad del usuario enriquece la personalización oficial.

Estas expresiones de los usuarios también son el punto de partida del esfuerzo de la marca por hacer crecer la cultura de la personalización.

Ronna Luo, CEO de iCAUR International, afirmó que el diseño clásico debe ser reconocido por los usuarios de hoy y seguir siendo apreciado años después, dejando al mismo tiempo espacio para la expresión personal.

“En los mercados globales, el 50% de los usuarios de iCAUR personalizan sus vehículos, y su creatividad también alimenta la evolución del producto”, destacó.

Mantener el flujo de creatividad hacia los productos y la vida diaria requiere un intercambio a largo plazo. iCAUR ha establecido clubes de usuarios oficiales en nueve países y planea expandirlos a más países a través de la iniciativa global Club Connect en 2027, integrando los comentarios de los usuarios directamente en las mejoras de los productos y la experiencia.

En el futuro, continuará reconociendo, a través de Club Connect, a los usuarios que han contribuido a la marca y a su comunidad.

Los conceptos de diseño se convierten en vehículos reales, y esos vehículos impulsan el intercambio de experiencias dentro de las comunidades locales.

A través de esto, iCAUR mantiene la creatividad de los usuarios fluyendo hacia la evolución de la marca, dándole al lema Lo clásico no pasa de moda un significado vivo.

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