Lilia Fiest Milde toma el timón de BASF Paraguay

La compañía anunció la designación de Lilia Fiest Milde como gerente de Negocio Agro Paraguay. Desde ese cargo estará al frente de las operaciones de la empresa en el país y del desarrollo de sus negocios vinculados al agro.

Milde es ingeniera agrónoma, graduada en la Universidad Federal de Paraná (UFPR), en Brasil. A lo largo de casi tres décadas ocupó posiciones de liderazgo en compañías multinacionales del sector, con experiencia en estrategia, gestión empresarial y conducción de equipos en contextos complejos y multiculturales.

Su formación suma dos maestrías en administración: un MBA Internacional por el INDEG-ISCTE de Portugal y un MBA en Planificación y Gestión de Negocios por FAE Business School. Además, está certificada como consejera de administración por el IBGC, el instituto brasileño de gobernanza corporativa.

Gobernanza corporativa, sostenibilidad, transición energética e innovación completan un perfil pensado para liderar el crecimiento y la transformación del negocio en el país.

El negocio se independiza

El nombramiento llega en un momento clave. A nivel global, la división agrícola de BASF avanza en su separación legal y operativa del resto de los negocios del grupo.

El objetivo, según la empresa, es ganar capacidad de respuesta ante las necesidades específicas del sector, acelerar la innovación y estar más cerca de productores, clientes y socios estratégicos.

El peso de la división

Los números explican la apuesta. En 2024, BASF Soluciones para la Agricultura generó ventas por € 9.800 millones.

Su portafolio integra semillas y eventos biotecnológicos, productos de protección de cultivos, soluciones digitales e iniciativas de sustentabilidad.

El grupo BASF, en tanto, reúne unos 112.000 colaboradores y registró ventas por € 65.300 millones en 2024.

El productor en el centro

En Paraguay, la compañía opera a través de una red de distribuidores con presencia en todo el país, con la que acerca tecnologías y herramientas al productor.

BASF asegura mantener un compromiso de largo plazo con el agro paraguayo y trabajar junto a toda la cadena para entender sus necesidades y responder a los desafíos productivos y ambientales del sector.

Con el agricultor como eje de su estrategia, el desafío de Milde será traducir la transformación global de la compañía en resultados concretos para el campo paraguayo.