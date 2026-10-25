El Niño podría intensificarse en noviembre-diciembre, dice el MAG

El comportamiento del citado fenómeno climático vuelve a encender señales de alerta en el país. El calentamiento del océano Pacífico está mostrando una mayor intensidad y podría tener consecuencias en el país, según Édgar Mayeregger, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Consultado si Paraguay todavía está bajo la influencia de un fenómeno de El Niño leve, afirmó que el evento “ahora ya está mostrando condiciones fuertes”.

“Se hablaba de esta posibilidad y, por lo que estuvimos monitoreando esta semana, el comportamiento del evento en el Pacífico se nota que existe un calentamiento muy fuerte. Eso, lógicamente, tiene su incidencia”, manifestó.

Reiteró que el fenómeno estaría acercándose a niveles de intensidad fuerte. No obstante, aclaró que algunas estadísticas y organismos especializados todavía lo clasifican “entre moderado y fuerte”.

Sobre la posibilidad de que el escenario empeore, expresó su esperanza de que no ocurra, aunque advirtió que noviembre y diciembre serían los meses en los que se espera el mayor impacto de El Niño. “La evolución del calentamiento del Pacífico y las condiciones meteorológicas de las próximas semanas serán claves para seguir de cerca el escenario climático y sus posibles repercusiones sobre las actividades agropecuarias”, destacó.

Lluvias y humedad complican el escenario

En esa línea, el boletín de pronóstico elaborado por la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) y la Unidad de Gestión de Riesgos del MAG prevé lluvias para estos días finales de octubre, que podrían dejar acumulados importantes en distintas zonas del territorio nacional, principalmente en la Región Oriental.

Mayeregger explicó que las nuevas lluvias contribuyen a mantener los suelos saturados, lo que puede agravar las dificultades en los campos. A esto le sumó los días nublados, que reducen la presencia de sol que es necesaria para el desarrollo de los cultivos.

“La combinación de humedad elevada y escasa radiación solar puede generar inconvenientes fisiológicos en determinados rubros agrícolas. Como ejemplo, la cebolla y su crecimiento y desarrollo pueden verse retrasados por la persistencia de días nublados. Solo un día con esas condiciones representa hasta cuatro días de retraso en el desarrollo de este cultivo”, acotó.

Además, advirtió que el exceso de humedad puede favorecer la aparición de enfermedades, aunque todavía no es posible determinar con precisión el alcance de las posibles consecuencias de las condiciones previstas para los próximos días.

Impacto en las regiones Oriental y Occidental

Consultado si las precipitaciones anunciadas podrían afectar de la misma manera a todas las regiones, Mayeregger señaló que la región Oriental suele ser la más afectada, aunque también mencionó sectores de la región Occidental, particularmente el Bajo Chaco y el departamento de Alto Paraguay.

Otro de los riesgos está relacionado con los excesos de agua y las inundaciones súbitas. Según explicó, las inundaciones responden a las lluvias registradas y no necesariamente al comportamiento habitual de los ríos durante sus períodos de creciente.

Señales de alerta

El comportamiento del fenómeno climático vuelve a encender señales de alerta. Noviembre y diciembre serían los de mayor impacto.