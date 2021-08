******

La ANR, cuyo presidente es Pedro Alliana (archi-cartista), no abrió la boca para opinar sobre su cuate González Daher. Con su silencio está en contra de la justicia y a favor de la conducta de “Peluquín”.

******

“Bachi” Núñez, el “lanzallamas” del cartismo, también está calladiiito. No olvidemos que a Miguel Prieto le dijeron de todo pero cuando se trata de un hombre de su equipo no dicen nada. Parece que no tienen autorización del “Patrao” para hablar.

******

¿Estamos esperando para ver quién es el valiente dentro del Partido Colorado que se anima a plantear un pedido de expulsión del exsenador González Daher y el concejal de Luque Rubén por la deshonra que le acusa a la ANR y a su doctrina.

******

Lo único que falta es que el 11 de setiembre encabecen los actos oficiales por el aniversario de fundación llevando la coronal de laureles. A su lado Ulises Quintana, el “significativamente corrupto”, el “Patrao”, “Re-Necho” y otros “héroes”.

******

Cuentan los que saben que ni le invitaron desde la Presidencia de la República a “Re-Necho” a inaugurar el corredor vial Botánico. El candidato cartista a intendente de Asunción quería lucirse seguro y alzar en sus redes como el artífice de la obra.

*******

Si estaba Jiménez Gaona, en primer lugar iba a estar desatando la cinta.

******

La fiscala Sanrra tiene que comprar más “heladeras” para guardar las denuncias contra cartistas. Aún no le imputa al gobernador “estrella” del “Nuevo Rumbo”, Hugo Javier, por ejemplo. Y hoy se presenta una querella contra Cartes por el acuerdo con Macri sobre Yacyretá. ¡Qué momento!

******

Lo más probable es que guarde en el lugar más escondido del “freezer”.

******

¿Qué pasó del Ministerio de Ambiente? Están contaminando como locos nuestros recursos hídricos. Ahora le toca al bello lago Ypoá, que se está tiñendo de rojo. Se sabe quiénes son los supuestos autores pero nadie se anima a denunciarlos o ya están “aceitado$”.