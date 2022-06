******

Menos mal que no dijo que él también “está cansado de viajar”. Salió jugando con el tema del evento de una sobrina. Pero algo hay.... como mínimo, temor.

Sería un bochorno mayúsculo si Peñita se queda trancado por alguna cuestión judicial. Ahí sí que se va a caer por completo el castillo de arena con el eslogan de “Vamos a estar mejor”.

Toda entrevista periodística con Santi es “deliciosa”. Ya tiró de nuevo otra perla: por poco no dijo que el diputado cartista Erico Galeano es una especie de Nelson Mandela paraguayo.

Según Santi, hay un condimento de persecución política contra Galeano. Esto sí que no tiene sentido. Si es real lo que dice Peña, Sandra Quiñónez obedece órdenes de Mario Abdo. Imposible.

A propósito, ¿en qué concepto Santi recibía el dinero de HacheCé? Sería bueno saber. Un precandidato a Presidente de la República que se maneja con esta clase de secretos es muy peligroso para nuestra democracia.

Abdo viaja en los próximos días a EE.UU. y se reunirá con cercanos colaboradores de Joe Biden. ¿Será que le dará seguimiento al fulminante informe de Seprelad sobre los movimiento$ del “Patrão”?

Cuentan los que saben que un general Top Gun ya debe pasar a retiro, pero por alguna razón aún no se adoptó una decisión. ¿Qué estará pasando?

La ciudadanía debe estar atenta a los encuentros entre Abdo y Bolsonaro, especialmente sobre lo que hablen de Itaipú. En cualquier momento puede aparecer algún “acuerdo secreto” ya otra vez.

¿El farandulero “Nenecho” sigue como intendente de Asunción? Está desaparecido. Le informamos que la ciudad parece bombardeada.

Al Gobierno “de la gente” parece que no le importa el calvario al que el IPS le somete a la gente. Pésima atención, maltratos de guardias privados que se creen capataces, no hay ciertos medicamentos, difícil acceso a consultas, etc. Lamentable.