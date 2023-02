******

Al ver la firma de Tadeo Rojas luego ya se puede generar todo tipo de sospechas. El actual diputado por Central fue ministro del Interior durante el atraco al PLRA y posterior asesinato del dirigente juvenil Rodrigo Quintana, en la madrugada más triste de la “enmienda de sangre”, el 1 de abril de 2017.

Con ese antecedente, ni una asociación de empleados sería capaz de comprometer sus fondos.

Pero seguramente ya aparecerá la entidad financiera “salvadora” que ignorará los estatutos partidarios y dará el visto bueno.

Estamos a 31 días del plazo que le otorgó EE.UU. al “Patrão” y a “Toro” para la liquidación de sus transacciones. ¿Desde el Norte creerán todos los movimientos que están haciendo?

Santi Peña ya no da más. Mete la pata ahora internacionalmente y luego le culpa a otros de su incontinencia verbal. Hasta ahora no se animó a pedir disculpas a los argentinos. No sabemos si es por orgullo (para no asumir que se equivocó) o porque su “Patrão” no le da permiso.

Hasta para disculparse tiene que solicitar autorización. Más claro no puede ser: si llega a ser Presidente de la República se cumplirá la frase: Peña al Palacio y Cartes al poder. ¡Dios nos salve!

Estamos esperando el comunicado de una seccional colorada en Buenos Aires. Veremos de qué lado está.

Para evitar la inoperancia de una directora llaman a subalternos a cubrir labores en horarios de la tarde, ya que esta alta funcionaria estadística es experta en pedir prórrogas a los ministros e inquilinos del edificio de la Diosa Astrea.

Se sentiría muy cómoda en el IPS.

Según comentarios, el sistema informático de Sajonia está a punto colapsar. Por poco no hicieron explotar tres por tres al aire cuando lo inauguraron. Ahora no pasa nada. Y así nos va.